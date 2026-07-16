Así fueron las primeras horas de Adeyemi en Barcelona

Karim Adeyemi ya empieza a sentirse como en casa. El nuevo fichaje del Barça aterrizó ayer por la tarde en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barcelona para comenzar oficialmente su nueva etapa como azulgrana. Lo hizo después de pasar poco más de 24 horas en Dortmund, donde regresó tras disfrutar de unos días de vacaciones en Albania junto a su mujer. El paso por Alemania fue breve. Apenas estuvo unas horas para recoger todas sus pertenencias, despedirse de los trabajadores y compañeros del Borussia Dortmund y volver a subirse a un avión privado con destino a Barcelona.

El internacional alemán llegó alrededor de las 16.15 horas acompañado por su mujer, varios amigos muy cercanos y su padre, una figura inseparable en su carrera. Adeyemi apareció con un gran número de maletas, dejando claro que su intención es instalarse cuanto antes en la Ciudad Condal y empezar una nueva vida.

A su llegada fue recibido por Óscar Farreras, jefe de seguridad del Barça, Dani Codina, responsable de atención al futbolista, y Pol Martínez, miembro del departamento de comunicación del club. Antes de abandonar el aeropuerto saludó con naturalidad a los periodistas y aficionados presentes y, acto seguido, puso rumbo al hotel donde se alojará temporalmente mientras encuentra una vivienda definitiva en Barcelona.

Las primeras horas de un fichaje suelen estar marcadas por comidas institucionales o visitas a algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad junto a miembros del club. Por lo general, el Restaurante Botafumeiro, en pleno barrio de Gracia, suele ser el restaurante en la que se celebran las renovaciones y fichajes. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente. Con Joan Laporta y Deco todavía fuera de Barcelona por sus compromisos en Estados Unidos, el delantero optó por una primera noche mucho más tranquila.

Un tipo tranquilo

Y, como buen apasionado del fútbol, decidió que la mejor manera de estrenar su nueva etapa era viendo un partido. Adeyemi siguió la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra desde el Beso Beach Pedralbes, uno de los locales más frecuentados por futbolistas cuando buscan desconectar con tranquilidad. Allí cenó junto a su entorno mientras disfrutaba del encuentro y de la exhibición de Leo Messi.

Su presencia no pasó completamente desapercibida. Un pequeño grupo de aficionados reconoció al nuevo jugador azulgrana y esperó pacientemente para saludarle. Aunque las personas que le acompañaban intentaron preservar su intimidad hasta que terminara de cenar, fue el propio Adeyemi quien decidió levantarse para hacerse unas fotografías con ellos. Un gesto que sorprendió y agradecieron los presentes, que tras fotografiarse con él, abandonaron rápidamente el recinto para que el futbolista pudiera tener su espacio y privacidad en el restaurante.

Pero hoy tocaba madrugar. A primera hora de la mañana, un vehículo del club le recogió para trasladarle al Hospital de Barcelona, donde superó la habitual revisión médica previa a su incorporación. Poco a poco, Adeyemi ya empieza a familiarizarse con su nueva ciudad. Durante los próximos días seguirá instalado en el hotel mientras busca una vivienda en la que establecerse junto a su familia. Si todo sigue el plan previsto, Barcelona será su casa durante las próximas cinco temporadas.