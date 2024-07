Primeras críticas contra los privilegios de Rafa Márquez en México

El fichaje de Rafa Márquez por la Federación Mexicana de Fútbol generó consenso absoluto en un primer instante. Sin embargo, a medida que han trascendido algunas de las cláusulas que acompañan al contrato del exjugador, han surgido las primeras críticas reflejando algunas posibles incompatibilidades.

La prensa no ha tardado en cuestionar abiertamente alguna de las concesiones que la Federación ha transigido para que Márquez finalmente rescindiera el contrato como entrenador del Barça Atlètic para asumir el cargo de auxiliar de Javier Aguirre al frente de la selección de su país.

"Igual cuestiono el hecho de que no viva en México, según la información que ha surgido. Aunque no existe el día a día, porque en selección no es así, sí creo que su presencia en México se vuelve fundamental para sensibilizar al futbolista, visitar a los clubes, habla con los jugadores. Todo eso es muy importante. El tema es que el 80% de los que va a elegir el Vasco y él, van a estar en el futbol nacional”, afirmó el periodista Rafael Puente del Río.

Una de las condiciones, presuntamente exigidas por Márquez para dar el salto federativo, es mantener su residencia en Europa para coordinar los diferentes futbolistas de la selección que disputen competiciones en el Viejo Continente y solo participar del día a día de la TRI durante los períodos de concentración en compromisos oficiales.

La otra gran cláusula que también ha difundido la prensa mexicana hace referencia a la posibilidad de abandonar de forma unilateral el cargo de auxiliar del Vasco Aguirre en el caso que Rafa Márquez recibiera una propuesta de algún equipo grande en Europa para asumir el banquillo.