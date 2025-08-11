Primeras críticas contra la celebración del Villarreal-Barça en Miami: "Emprenderemos las acciones oportunas ante los tribunales"

Este lunes se ha producido el gran paso para disputar el primer partido de la historia de LaLiga en el extranjero. La Junta de la RFEF ha dado luz verde para que el Villarreal-Barça de la jornada 17 del campeonato doméstico se dispute en Miami y ha elevado la propuesta a la UEFA, que debe dar el visto bueno a la iniciativa. Como era de esperar, poco han tardado en surgir las primeras quejas al respecto.

La asociación de socios del Barça 'Seguiment FCB', Villarreal Fans y FASFE, red independiente de aficiones de fútbol, han emitido un comunicado conjunto en el que se posicionan en contra de la celebración del partido fuera de territorio español. Además, amenazan con emprender acciones legales si sus demandas no son satisfechas.

El escrito empieza expresando su "absoluta, total y firme oposición a que se deslocalice el partido fuera de España". Pero no se quedan ahí, sino que defienden su postura cargando con fuerza: "Consideramos vergonzoso que se intente pervertir nuestra liga robándosela a su razón de ser que no es otra que la afición", denuncian.

En este sentido, las tres asociaciones argumentan que "el fútbol es, en mucha mayor medida y mucho antes un evento social y cultural que una rama de la industria del entretenimiento" y piensan que nunca debe alejarse de sus lugares de origen: "Quererlo erradicar de la comunidad que lo creó y lo sostiene desde su nacimiento es un atentado ante el que no podemos quedar impasibles", aseguran.

Así pues, su rechazo al respecto de la disputa del Villareal-Barça en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre es rotundo: "Trasladar la celebración de un partido de competición española al extranjero rompe la integridad de la competición, vulnera los derechos de los abonados locales que han pagado para presenciar todos los partidos en su estadio", reza el comunicado.

Aseguran también que este movimeinto iría "contra lo dispuesto en el informe del Parlamento Europeo sobre el papel de las políticas de la UE en la configuración del modelo europeo de deporte que hace un llamamiento a los órganos de gobierno del fútbol a impedir que partidos de competiciones domésticas sean jugados en el extranjero".

Amenzan con acciones judiciales

Por todo ello, anuncian que van a trabajar para "evitar este atropello a la afición y a nuestro fútbol". También comunican que requerirán a la RFEF que retire la autorización aprobada este lunes —algo que parece poco probable— y acudirán al CSD. De todos modos, advierten con emprender las "acciones oportunas ante los tribunales para evitarlo" si la iniciativa sigue adelante.

En cualquier caso, parece complicado que los citados organismos atiendan a las peticiones de estas asociaciones de aficionados. Que el sueño de Tebas se haga realidad depende únicamente de la UEFA y la FIFA, que deberán posicionarse conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA.