Primera vez en el 'Templo': los ocho azulgranas que se estrenaron en el Spotify Camp Nou

La ilusión y la felicidad predominó en el primer entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou tras el inicio de la reforma del feudo azulgrana. El estadio acogió a 21.975 aficionados y aficionadas que no se quisieron perder la vuelta a casa, tras más de dos temporadas de 'exilio' en el Estadi Olímpic Lluis Companys.

Fue una jornada especial, de fiesta, y con mucha alegría en el momento en el que empezó a sonar el himno del Barça, y tanto Hansi Flick como sus jugadores pisaron el terreno de juego por primera vez.

La afición azulgrana regresó al Spotify Camp Nou para ver entrenar al Barça / Dani Barbeito

Eric ya lució la máscara tras su fractura nasal en Brujas

Un terreno de juego al que fueron entrando los Jules Koundé, Robert Lewandowski, Ferran Torres o un Eric García, que ya lució la máscara protectora tras la fractura nasal que se hizo en el partido de Champions frente al Brujas.

También un Lamine Yamal que, por los pelos, sabe lo que es jugar en el Spotify Camp Nou. Lo hizo el 29 de abril de 2023, en un partido de LaLiga frente al Betis. Poco le importó a Xavi Hernández darle la oportunidad pese a que el de Rocafonda tan solo tenía 15 años, nueves meses y 16 días.

Lamine Yamal debutó contra el Betis en el Camp Nou / EFE

Los azulgranas que todavía no han jugado en el Spotify Camp Nou

Ahora bien, hasta ocho jugadores del primer equipo azulgrana no saben lo que es disputar un partido en el Spotify Camp Nou. Sin duda, hay dos nombres realmente sorprendentes, por la trascendencia de ambos perfiles en el primer equipo. Pero a día de hoy, ni Pau Cubarsí ni Fermín López han jugado sobre el césped del feudo azulgrana. Dos de los jugadores más queridos por la afición, y que esperan lucir pronto la elástica azulgrana frente su afición en el renovado estadio de Les Corts.

Tampoco saben lo que es jugar en el Spotify Camp Nou Joan García, Marc Bernal, Roony Bardghji, Marc Casadó, Gerard Martín, y un Dani Olmo con el que no hubo enfrentamientos en sus anteriores etapas en el Dinamo Zagreb y RB Leipzig, y al que también hay muchas ganas de ver en el estadio. Además, Hansi Flick no ha dirigido ningún partido en el Spotify Camp Nou, ya que aquel doloroso 2-8 de Champions fue en Da Luz (Lisboa).

Rashford jugó y marcó con el Manchester United

En la lista no se incluyen a jugadores como Marcus Rashford, que sí que visitó con el Manchester United el Spotify Camp Nou, marcando incluso uno de los tantos en el 2-2 de la temporada 22/23 en partido de Europa League. También estuvieron presentes en el entreno Dro, Toni Fernández, Xavi Espart, Diego Kochen y Eder Aller, aunque su ficha es del filial.

Marcus Rashford, en su primer entrenamiento en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Ahora quedará por ver cuando se confirma la vuelta definitiva del Barça al Spotify Camp Nou, con esa capacidad para 45.000 espectadores, similar a la que hay actualmente en el Lluis Companys.