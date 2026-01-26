El primer rosco de Rashford

Marcus Rashford (28 años) vivió una situación inédita esta temporada ante el Oviedo: por primera vez se quedó sin jugar, estando disponible, con la camiseta del Barça. Hasta ayer, el único encuentro en el que no había participado había sido ante el Athletic por culpa de un proceso febril. En total, ha participado en 19 de los 21 partidos ligueros (1.139 minutos); 7 en la Champions (446'); 2 en la Copa del Rey (157'); y dos más en la Supercopa (32').

La última titularidad del inglés fue en la victoria ante el Racing en la Copa del Rey (0-2) el 15 de enero, mientras que la última vez que ocurrió en LaLiga fue ante Osasuna el 13 de diciembre. Dos factores han contribuido a que el extremo haya perdido protagonismo.

El principal, el regreso de un Raphinha que, una vez superados sus problemas musculares, se ha vuelto a instalar en el equipo como el extremo izquierdo titular. El segundo, que en los últimos encuentros también estamos viendo que Flick ha probado a Olmo (Real Sociedad) e incluso a Fermín (segunda parte ante el Oviedo) en esta posición.

La duda ante el Copenhague

La gran duda es ver ahora si, no haber disputado ni un solo minuto ante el Oviedo, está conectado con el encuentro ante el Copenhague o no. De entrada, todo parece indicar que Raphinha seguirá en el once, mientras que Fermín ocuparía la mediapunta. Flick ya ha probado en ocasiones una fórmula que incluye a Raphinha y Rashford, pero parece poco probable que lo haga ante el Copenhague, donde se juega estar en el top-8 en la Champions.

A pesar de estar teniendo un rol más secundario, Rashford sigue teniendo un impacto en el equipo y suma 8 goles y 9 asistencias es decir una producción de 17 goles. Cifras que lo colocan entre los ocho futbolistas de la plantilla que más han contribuido a la producción goleadora del equipo. Lidera la lista Lamine Yamal con 11 goles y 11 asistencias por delante de Fermín (10 +10), Raphinha (12+5), Rashford (8+9), Ferran (15+1), Lewandowski (11+1), Olmo (7+3) y Pedri (2+8).

La intención del club ahora mismo es seguir contando con Rashford a partir de junio. También el delantero británico ya ha mostrado su predisposición a dejar definitivamente el United para fichar por el conjunto azulgrana cuando termine la temporada.