Primera sesión de entrenamiento de la jornada en un escenario de leyenda

El FC Barcelona ha entrenado por segunda vez en el St George's Park, donde se hospedará hasta el próximo lunes 3 de agosto. Los pupilos de Hansi Flick han completado la primera de las dos sesiones de entrenamiento de este martes en un escenario de leyenda, el campo Sir Bobby Charlton, que tiene el césped y las dimensiones exactas de Wembley.

El conjunto azulgrana continúa preparando el segundo partido amistoso de la pretemporada, contra el Birmingham City el próximo día 31 de julio, y, a su vez, el inicio de una temporada ilusionante, en la que el Barça tratará de lograr la tercera liga consecutiva y la tan ansiada Champions.

En la sesión matinal, Hansi Flick no ha podido contar con Frenkie de Jong, que se ha quedado en el gimnasio. Alejandro Balde, prácticamente recuperado de sus problemas de espalda, también ha empezado a cubierto, aunque ha pisado césped en la segunda parte del entrenamiento.

El intenso entreno del Barça en St George's Park esta mañana / SPORT

Por su parte, Ronald Araujo y Fermín han trabajado parcialmente con el resto del grupo, como ya hicieron en la primera sesión en Inglaterra. El uruguayo no disputó ni un solo minuto en el Mundial con su selección, debido a las molestias musculares que arrastraba en el gemelo, mientras que el onubense se perdió la cita por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Pese a que su recuperación va por buen camino y ya han participado en varios ejercicios, ninguno de los dos ha completado toda la sesión.

Los nueve futbolistas restantes del primer equipo se han ejercitado con normalidad, incluido Marc Bernal, que se quedó sin minutos en el primer compromiso de la pretemporada contra el Europa por unas leves molestias. Por otro lado, Flick tuvo a su disposición a los 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil que se han desplazado hasta tierras inglesas, donde esperan ganarse una oportunidad. El próximo futbolista en incorporarse a la expedición azulgrana en Inglaterra será Raphinha. El brasileño, que se lesionó en el Mundial con Brasil, se sumará a la concentración este miércoles.