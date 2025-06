La primera reacción de Ter Stegen al fichaje de Joan Garcia

Ter Stegen se ha convertido en uno de los grandes nombres de las últimas horas. El fichaje de Joan Garcia, solo pendiente de la oficialidad, deja al portero alemán en una situación incómoda. El meta del Espanyol ha aceptado la propuesta azulgrana, pero una de sus prioridades era llegar en condición de primer portero. Es un escenario complejo porque todo apunta a Szczesny seguirá y de momento Iñaki Peña forma parte de la plantilla.

La prioridad del Barça era asegurarse el fichaje de Joan y a partir de ahí ver qué decisión toma el alemán, que sabe que viene temporada de Mundial y necesita ser protagonista en su club para mantener su posición de titular en la selección alemana.

Ter Stegen tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y una ficha importante, y de momento insiste en que no piensa en moverse. En sus primeras declaraciones con la selección, el alemán dijo: "Nadie me ha dicho nada sobre esto. Pero no preocupa: sé que voy a estar en Barcelona el año que viene”, dijo hace unos días cuando empezó a hablarse de la llegada de Joan.

Ayer, tras la derrota de Alemania ante Portugal, volvió a referirse al asunto. Esta vez a los micrófonos de RAC1. "No es un tema para hoy. Pero yo creo que al final ahora hablamos de la selección... estoy enfocado en mi selección y lo que pasa en mi club son otras cosas", empezó diciendo. "Pero ya hablaremos en otro momento". Cuestionado sobre si tenía algún mensaje que enviar a la afición, señaló: "No, para nada. Creo que ya hablé de ello hace unos días y no tengo nada más que decir".