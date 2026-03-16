Primera reacción en frío de Víctor Font: "Las derrotas son duras, pero forman parte de la vida"

Víctor Font ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para valorar su derrota en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del pasado domingo 15 de marzo. Casi 24 horas después de conocer el resultado, el ya excandidato ha enviado "un mensaje de eterno agradecimiento a los miles de socios que han confiado en nosotros" y ha deseado "suerte y aciertos a Joan Laporta durante el mandato". "Las derrotas son duras, pero forman parte de la vida y del aprendizaje", ha considerado.

"Tras las elecciones de ayer, quiero enviar un mensaje de eterno agradecimiento a los miles de socios que han confiado en nosotros. Y también al gran equipo de profesionales, embajadores y voluntarios de 'Nosaltres' que se han dejado la piel para hacer llegar las mejores propuestas a los socios y socias del Barça. Han trabajado sin mirar el reloj, con una generosidad, un compromiso y una dedicación admirables. Finalmente, una mención especial a los trabajadores y voluntarios del club, los verdaderos héroes que hacen que la institución avance", empieza el texto de Víctor Font.

En momentos como este, seguimos convencidos de que la causa que defendemos es una causa noble y necesaria: un proyecto de país que quiere garantizar que la mejor institución del mundo, el Barça, se gobierne desde la honestidad y la excelencia", ha añadido un Víctor Font que no ha desaprovechado la ocasión para "felicitar de nuevo al presidente Laporta por los resultados de ayer y le deseamos suerte y aciertos durante el mandato".

"Estamos y estaremos siempre a disposición del club. ¡Visca el Barça y visca Catalunya!", ha finalizado el líder de 'Nosaltres' en su publicación.