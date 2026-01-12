Primera reacción del Barça a la destitución de Xabi Alonso

Deco atendió a los micrófonos de RAC1 un día después del éxito del Barça en la Supercopa de España y pocas horas después que el Real Madrid hiciera pública la destitución de su técnico Xabi Alonso. El director deportivo azulgrana realizó un detallado repaso a la actualidad deportiva de la plantilla azulgrana sin pasar por alto los momentos convulsos que vive el madridismo tras la victoria del Barça en el clásico de Arabia.

Destitución de Xabi Alonso

"La verdad es que me ha sorprendido. Lleva poco tiempo, en el fondo acaba de empezar, están en Champions y solo a 4 puntos del Barça en LaLiga. Sabemos de la repercusión que tienen los partidos Barça-Madrid, siempre son situaciones complicadas y los entrenadores son los primeros que lo sufren".

Relevo Arbeloa

"No conozco su trabajo y si es o no buen entrenador. En estos casos prefiero centrarme en nuestro trabajo y esperar a ver cómo va todo".

Comparativa Barça y Madrid

"He visto a un Madrid con un planteamiento más de jugar a la contra. Ya lo hizo contra el Atlético, explotando en ataque la velocidad de Vini y Rodrygo. A nosotros no nos gusta estar pendientes del rival. Nuestra idea de fútbol es clara y siempre queremos controlar el balón. Creo que desde la llegada de Hansi hemos dado un salto de calidad tanto en el control del juego como a nivel físico".

Futuro Hansi Flick

"Lo único que puedo decir es que Hansi está contento y está disfrutando con el trabajo que realiza en el Barça. En los grandes clubes es difícil hablar de años, él aún tiene una temporada más de contrato pero lo que sí puedo repetir es que lo veo contento y feliz en el Barça".

Fichaje Cancelo

"Es un jugador que aporta más calidad y valor a la plantilla. En su día ya nos lo quisimos quedar pero no pudimos competir con la oferta de Arabia. Ahora se ha dado la oportunidad y podremos disfrutar con un jugador que puede jugar en ambos laterales, también de extremo e incluso en el centro del campo".

Salida Ter Stegen

"Es verdad que el Girona está interesado en la cesión, pero lo primero es que el Girona hable con Marc y luego él con nosotros. En estos momentos, Marc es jugador nuestro, estamos muy contentos y él no nos ha pedido nada".

Adaptación Joan Garcia

"Sabíamos que era una opción de presente y futuro, pero con la lesión de Marc todo se ha adelantado un poco. Su temporada es espectacular, tiene una tranquilidad y una forma de ser que ha encajado muy bien en el vestuario".

Regreso Araujo

"Estamos muy contentos con su evolución. Es un jugador muy importante para nosotros. Se trata de un fichaje de invierno de primer nivel".

Crack Raphinha

"Es el líder del equipo. Para un jugador siempre es duro llegar a un equipo de la exigencia del Barça, pero su primera temporada con Xavi creo que fue buena. Luego, como el resto de jugadores, no tuvo un año tan bueno y llegaron las críticas. Con Hansi Flick, ahora vemos a un Raphinha con mucha confianza, con carácter y una gran autonomía en el campo. Es el líder y estoy muy contento por él".