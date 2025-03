Primera reacción de los abogados de la víctima de Alves: "Extraña mucho este nuevo concepto de fiabilidad"

Dani Alves fue absuelto este viernes de su condena por violación a una joven, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aludiera a la falta de "fiabilidad del testimonio de la denunciante".

Este veredicto sorprendió a los abogados de la víctima, Esther García y David Sáez. "La sentencia lo que hace es desmontar la argumentación de la sentencia en primera instancia. La función de un Tribunal Superior de Justicia es la de revisar de la prueba, pero no entrar a hacer una nueva valoración de las pruebas. Viene a señalar que los argumentos de la sentencia son denostados y, directamente, admite el recurso de la defensa y absuelve al acusado", ha señalado García frente a los medios.

"Ha sentido como si volviera al lavabo donde se produjeron los hechos"

Sáez destacó la perplejidad con la que habían recibido la notica y se explayó en los motivos. "Propone un concepto de credibilidad y fiabilidad alejado de lo que la doctrina jurisprudencial ha hecho últimamente. Extraña mucho ese nuevo concepto de fiabilidad cuando la credibilidad objetiva forma parte de la evaluación de cualquier sentencia y lo hace haciendo referencia a imágenes borrosas y lejanas de una discoteca cuando no forman parte del hecho punible".

"Evaluar lo que la víctima hacía antes de la agresión o no, no forma parte del debate [continuó]. Nos sorprende que se vincule la credibilidad de la víctima a esas imágenes y a lo que se entiende la sentencia que es una mala explicación de los hechos de la sentencia del tribunal de instancia. La clienta solo puede mantenerse en un relato firme, que ha hecho siempre y que se tenga en cuenta sus manifestaciones, no las interpretaciones que salgan de la sentencia inicial".

La letrada ha explicado asimismo que, al conocer la decisión judicial, la denunciante se ha sentido "muy decepcionada, triste y, de alguna manera, ha sentido como si volviera al lavabo donde se produjeron los hechos".

García considera que la sentencia del TSJC supone un "retroceso tanto a nivel jurídico como social en la lucha contra las violencias sexuales", ya que puede "desincentivar a las mujeres a que denuncien las agresiones sexuales".

El fallo cuestiona el relato de la víctima

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estimó por unanimidad el recurso del futbolista Dani Alves, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y seis meses de prisión, y le ha absuelto del delito de agresión sexual a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

La sentencia notificada este viernes señala que en la resolución recurrida ya se aludía a la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable por referirse a hechos de los que hay grabación en vídeo, “indicando de forma explícita que lo que relata no se corresponde con la realidad”; así como en parte del que afectaba a otros que no fueron grabados, como la negación de una práctica sexual corroborada “con muy alta probabilidad” por pruebas de ADN.