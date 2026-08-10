¡Primera oferta del PSG al Barça por Ferran Torres!

El culebrón Ferran Torres está cada vez más cerca de llegar a su desenlace. El delantero valenciano, con contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2027, tiene decidido cambiar de aires este verano y su destino apunta con fuerza al Paris Saint-Germain. Tras alcanzar un acuerdo en el plano personal con el conjunto francés, el siguiente paso era que el campeón de Europa trasladase su interés al Barça con una propuesta formal.

Y esa oferta ya está sobre la mesa. Según ha informado este lunes Fabrizio Romano, el PSG ha enviado al Barcelona una primera propuesta oficial por un total de 50 millones de euros entre fijos y variables. Las conversaciones entre ambos clubes se encuentran ya en su fase final. "El PSG está cerca de cerrar un acuerdo verbal por Ferran Torres. Las negociaciones están en las etapas finales", explicó el periodista italiano. SPORT puede confirmar que la propuesta es de 40 millones más diez en variables.

El Barça no se interpondrá

En el Camp Nou son conscientes de la situación y no quieren que el caso termine convirtiéndose en un conflicto. Tal y como ha venido informando SPORT, Ferran ha trasladado al club su voluntad y el Barça no parece dispuesto a interponerse en los deseos del futbolista si finalmente todas las partes alcanzan un acuerdo económico satisfactorio.

La postura blaugrana se explica también por la situación contractual del delantero. Ferran termina contrato en junio de 2027 y, pese a que durante los últimos meses existió la posibilidad de ampliar su vínculo, la falta de avances y el interés del PSG han cambiado el escenario. El club sabe que retener al jugador contra su voluntad podría llevar la operación hasta un escenario menos favorable.

Además, el Barça necesita valorar qué hacer con una plantilla que afronta importantes movimientos durante este mercado. La posible llegada de nuevos efectivos en ataque y la planificación de Hansi Flick también han influido en que la salida de Ferran pueda terminar siendo una solución beneficiosa para todas las partes.

El PSG, por su parte, lleva tiempo siguiendo al valenciano. La presencia de Luis Enrique en el banquillo parisino es otro de los factores que han facilitado el entendimiento con el futbolista. El técnico asturiano ya conoce perfectamente a Ferran de su etapa al frente de la selección española y considera que puede aportar diferentes soluciones en el frente ofensivo. El desenlace se acerca.