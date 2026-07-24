Primera oferta por Darwin Núñez

Darwin Núñez llegó el pasado martes a la concentración del Al Hilal en Austria. Lo hizo porque tiene dos años más de contrato con el club saudí, pero las dos partes están de acuerdo en buscar una salida para el goleador uruguayo, que no se ha adaptado al fútbol saudí. Darwin Núñez se ha puesto en manos de Jorge Mendes para intentar buscar una solución, pese a que fiscalmente va a ser complicada una salida salvo que el jugador perdone mucho dinero. El Al Hilal no está por la labor de rescindirle ya que invirtió 55 millones de euros por él el pasado verano y están trabajando en diferentes escenarios con el objetivo de que no continúe en el equipo. Ha sido ofrecido al Barça, pero por ahora no se han dado movimientos, aunque el mercado sí comienza a dar sus frutos con una primera oferta.

Según confirma 'The Athletic', el Atlanta de la MLS se ha puesto ya en contacto con el Al Hilal para negociar una operación que podría pasar por una cesión con opción de compra del delantero uruguayo. El club estadounidense no tiene cupo de extranjeros, pero está cerca de desprenderse de su estrella Emmanuel Latte, que llegó hace dos años procedente del Middlesbrough. Latte ya no ha sido convocado para el último encuentro y el Atlanta cuenta con músculo financiero para abordar una operación de este calibre.

Las conversaciones van avanzando, pero Darwin Núñez prefiere esperar porque su objetivo es continuar en Europa al máximo nivel. La opción del Barça siempre le ha atraido, aunque tiene claro que no es prioridad para el club blaugrana en estos momentos y, además, las negociaciones para llegar a un entente por su salario serían sumamente complicadas. Darwin lleva algunos años con un rendimiento irregular pero siempre ha sido un futbolista estimado en el área deportiva del Barça.

Lo que es cierto es que el Barça está trabajando duro para tener alternativas por lo que pueda suceder con Julián Álvarez. En el seno del club blaugrana creen que habrá un movimiento inminente del futbolista para salir del Atlético y que puede ser muy productivo, pero no tienen la seguridad de que la operación pueda llegar a buen puerto en unos términos económicamente razonables. Pese a todo, lo van a seguir intentando hasta finales de julio.

Deco tiene ya algunas opciones encima de la mesa que podrían paliar la no llegada de Julián y Flick quiere certezas a partir del mes de agosto. Desea trabajar ya con el grupo prácticamente al completo por lo que se deberán tomar decisiones. La opción Darwin está ofrecida como muchas otras y habrá que ver que es lo que acaba decidiendo el Barça.