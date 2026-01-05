El fichaje de Cancelo por el Barça, al caer

El Barça podría tener al caer su regalo del día de Reyes. Joao Cancelo se ha convertido en el culebrón de este inicio de mercado invernal. El portugués está decidido a salir de Arabia Saudí y ya sabe que lo hará este mes de enero. Su deseo siempre fue volver a Barcelona, donde estuvo cedido por el Manchester City en la temporada 2023/24, pero la situación económica del club impide afrontar un gran desembolso por el lateral.

Hansi Flick ya dejó claro en rueda de prensa que, tras la lesión de Christensen, el equipo necesitaba alguna incorporación en defensa. Los azulgranas han puesto sus ojos en el portugués, entendiendo que pueden traer a un jugador de primer nivel a un buen precio; por eso, según informó Fabrizio Romano, el Barça ya ha presentado su primera oferta oficial al Al Hilal y podría ser definitiva.

El portugués se ha ofrecido al club culé desde hace semanas. Mediante su agente, Jorge Mendes, el lateral está presionando todo lo posible para terminar en Barcelona, aunque también tiene abierta la puerta del Inter de Milán, otro exequipo suyo.

De acuerdo con Romano, el Barça ha movido ficha con una propuesta orientada a una cesión en la que asumiría únicamente una parte reducida del salario del futbolista, muy elevado en la Saudi Pro League. Desde un inicio, Cancelo estaba dispuesto a rebajarse su ficha si su destino era volver al Spotify Camp Nou, que es su prioridad absoluta sobre cualquier otro destino. Y parece que la oferta es del agrado del conjunto saudí y la oferta podría ser aceptada.

La idea de Hansi Flick era incorporar a un central que pudiera actuar de lateral en determinados encuentros para solventar las urgencias en defensa. Pero la opción Cancelo ha ido ganando peso en la dirección deportiva por la calidad del jugador, su precio asequible y, sobre todo, por su voluntad de volver, que será clave si se termina haciendo efectivo el movimiento. En el club consideran que podría encajar la parte del salario que se debería pagar gracias al margen que abrirá la baja de larga duración de Andreas Christensen.

Cancelo estuvo una temporada cedido en el Barça / FCB

El futbolista quería que el Barça se diera prisa en tomar una decisión y así ha sido tras la primera oferta. Los azulgranas van a por el portugués y las negociaciones están en marcha. Por otra parte, Al Hilal presionó al jugador para que salga a Italia.

Las próximas horas serán claves. El Barça llegó a Jeddah para jugar la Supercopa de España, con Flick, Deco y Laporta a la cabeza. Los dirigentes azulgranas estarán en Arabia Saudí y se podrían reunir con el Al Hilal para intentar cerrar el acuerdo por Joao Cancelo. Las negociaciones han empezado y podrían cerrarse rápidamente si en Arabia aceptan la oferta azulgrana.

Un comodín en el campo

La temporada de Cancelo en el Barça tuvo luces y sombras. Su llegada en este mercado implicaría el fichaje de un recurso para la defensa y otras zonas del campo. La calidad del portugués con la pelota en los pies es indiscutible, pero su capacidad defensiva crea más dudas en los aficionados. La llegada de Cancelo daría a Flick un lateral que puede actuar por las dos bandas, en el centro del campo e incluso más arriba en ataque. La primera oferta está enviada y las próximas horas con el Barça en Arabia pueden ser claves para cerrar el fichaje.