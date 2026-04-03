Primera oferta del Barça por Bastoni

La dirección deportiva del FC Barcelona ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada con dos claros objetivos a reforzar: un defensa central y un delantero centro. En cuanto a la primera posición, la opción prioritaria de los blaugranas es el fichaje de Alessandro Bastoni. El futbolista del Inter de Milán ve con buenos ojos poner rumbo a la capital catalana, iniciar un nuevo capítulo en su trayectoria como profesional y ambos clubes ya se han puesto en contacto para iniciar las negociaciones.

Según informa 'Sport Mediaset', el Barça ya habría realizado la primera oferta al Inter de Milán por Bastoni cifrada en 45 millones de euros que ya ha sido rechazada. Ahora bien, el club italiano pide 60 'kilos' así que las dos entidades deberán negociar en un clásico estira y afloja para llegar a un acuerdo por el futbolista si quieren dar luz verde a la operación. Recordemos, además, que su contrato como 'nerazzurro' finaliza el 30 de junio de 2028.

La citada información añade, además, que el salario de Bastoni sea de 7 millones de euros al año. Una ficha que superaría notablemente su actual sueldo con el Inter, que se sitúa alrededor de los 5 millones de euros por temporada.

Momento propicio

El contexto actual de Bastoni juega un papel clave. El defensa italiano atraviesa un momento delicado tras verse envuelto en una fuerte presión mediática en su país por la expulsión ante Bosnia en el partido clave para la clasificación para la Copa del Mundo, así como la polémica que le persigue desde hace meses por el episodio ante la Juventus donde forzó, con un piscinazo, la expulsión de Kalulu.

En este escenario de ruido mediático contra el jugador, el Barça ve una oportunidad de mercado con un Inter cuyas puertas de salida para el italiano están cada vez más abiertas. El club blaugrana considera a Bastoni una prioridad absoluta para reforzar su defensa de cara al próximo curso y entiende que el momento puede ser propicio para avanzar en la operación e intentar cerrarla lo antes posible. El propio Hansi Flick, como confirmó el periodista de Sky Alemania Florian Plettenberg, ve con buenos ojos activar el fichaje del central.