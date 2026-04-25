La primera 'lección' del Barça que sufrió el 'cruyffista' José Bordalás

Han pasado 23 años. Pepe Bordalás se enfrentaba por primera vez al Barça como primer entrenador del Novelda. Era un 23 de febrero del 2003. El Barça B de Quique Costas goleó (4-1) al modesto Novelda de Bordalás en el Mini Estadi. Era una pequeña revancha del filial blaugrana ante un conjunto, el Novelda, que había eliminado aquella temporada al primer equipo barcelonista en la Copa del Rey.

Fue la desgraciada noche para los culés en la que Madrigal le marcó tres goles al Barça. Bordalás era entonces el segundo entrenador de Antoni Teixidó que al poco tiempo, pese a esta machada, fue destituido por sus malos resultados ligueros.

Iniesta era con David Sánchez, Sergio García y Nano la gran promesa de La Masia en el 2003 / Javier Ferrándiz

Bordalás asumió el cargo de primer entrenador y su primer enfrentamiento siendo el 'míster' principal del Novelda contra un equipo del Barça fue ante el filial barcelonista que dirigía Quique Costas. Aquel Barça B no era cualquier cosa. Aunque no logró su objetivo de lograr el ascenso a Segunda A en su plantilla destacan muchos jugadores que han hecho carrera profesional.

Del once que aquel día alineó en el mítico Mini Estadi Quique Costas hasta nueve futbolistas llegaron a debutar en el primer equipo. Dos de ellos, Víctor Valdés y Andrés Iniesta, forman parte del mejor Barça de la historia mientras que Oleguer Presas fue titular en una final de la Champions.

Imiesta y Joan Verdú coincidieron en el Barça B / Javier Ferrándiz

Óscar López sumó trece partidos en el primer equipo blaugrana mientras que Sergio García llegó a ser internacional con España. Además, Joan Verdú sumó una carrera más que interesante en equipos como el Deportivo, Espanyol o Betis.

El once blaugrana al que se enfrentó un joven Bordalás (tenía entonces 38 años) era el siguiente: Valdés, Peque, David García, Oleguer, Óscar López, Ramon Ros, Iniesta, David Sánchez, Verdú, Sergio García y Nano. En la segunda mitad ingresaron Dani Güiza y Arnau Caldentey.

Sergio y Verdú se entendían de maravilla en el Barça B / Javi Ferrándiz

Sergio y Güiza firmaron un doblete para sellar el triunfo del equipo que dirigía Quique Costas. Dos jugadores que cinco años más tarde formarían parte de la selección española de Luis Aragonés que conquistó la Eurocopa.

En el Novelda con el que Bordalás se enfrentó por primera vez a un equipo blaugrana destacaban dos nombres, Rubén Martínez y Madrigal. Rubén era un portero que se formó ern La Masia y volvió años más tarde como técnico y entrenador de guardametas en la cantera.

Antonio Madrigal era un goleador alicantino que aquella temporada ayudó a que el Novelda salvara la categoría. Madrigal, además del gol que le marcó en este encuentro al Barça B, sumó once más que facilitaron que su equipo se mantuviera en la Segunda B. Pese a empatar a puntos con un Figueres que tuvo que disputar una promoción para asegurarse la permanencia.

David García en un Barça B-Novelda / Valentí Enrich

Bordalás se ha declarado cruyffista pero en sus equipos ha aplicado un modelo de juego muy alejado de las ideas que Johan implantó en el Barça y que perduraron a su marcha.

De aquel Barça B al que Bordalás se enfrentó y perdió jugaban futbolistas de exquisita calidad como Iniesta, Verdú o David Sánchez.

Bordalás siempre ha argumentado que si él dispusiera de plantillas con jugadores de este nivel, su manera de plantear los partidos sería diferente.

Más allá de que aquel día el Barça B fue infinitamente superior al Novelda de Bordalás hay que tener en cuenta que en sus 16 enfrentamientos contra el filial blaugrana el técnico alicantino perdió siete partidos, empató tres y logró seis victorias.

Estos resultados los logró, además de con el Novelda, con el Alicante, Alcoyano, Elche y Alcorcón.

Bordalás en su etapa como entrenador del Novelda / Javier Ferrándiz

En sus duelos contra el primer equipo barcelonista Bordalás solo ha logrado un triunfo en 17 partidos. Pepe ha sufrido 12 derrotas contra el Barça y ha logrado cuatro empates. Estos resultados los ha certificado con el Alcoyano, Getafe y Valencia.

Bordalás se enfrenta este sábado (16:15h) a un equipo que, por estilo de juego, está en sus antípodas. Flick volverá a presentar un once repleto de futbolistas de La Masia, muchos de los cuales aquel 23 de febrero del 2003 no habían nacido.

Si Iniesta o Sergio García fueron su pesadilla en el primer duelo contra un equipo barcelonista, esta vez los Lamine, Fermín o Gavi pueden ser los jugadores que le provoquen un dolor de muelas mayor.

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Veremos si el cruyffismo que se impone es el que defienden Flick y sus futbolistas o la interpretación personal e intransferible del señor José Bordalás Jiménez.