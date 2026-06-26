La primera gran polémica de Hamza: un periodista egipcio cuestiona al nuevo talento del Barça

La aparición de Hamza Abdelkarim en la élite del fútbol ha desatado un intenso debate en Egipto. Con apenas 18 años, el delantero nacido en El Cairo el 1 de enero de 2008 ha pasado en pocos meses de ser una de las mayores promesas de Al Ahly a convertirse en el primer futbolista egipcio de la historia en fichar por el FC Barcelona.

Tras llegar cedido al Barcelona Atlètic en febrero de 2026, el club azulgrana decidió ejercer la opción de compra incluida en el acuerdo, valorada en 1,5 millones de euros. Su progresión continuó con la selección egipcia, donde hizo historia al convertirse en el jugador más joven de los Faraones en disputar un Mundial.

Hamza Abdelkarim celebra un gol con el Juvenil del FC Barcelona / FCB

El crecimiento de su popularidad ha sido meteórico. Hansi Flick ya lo tiene en el radar para la pretemporada del primer equipo, mientras que el seleccionador egipcio Hossam Hassan ha llegado a señalarlo como uno de los posibles herederos de Mohamed Salah a largo plazo. Con más de un millón de seguidores en Instagram y una imagen pública marcada por la humildad y la cercanía, Hamza se ha convertido en uno de los grandes referentes de la nueva generación del fútbol egipcio.

Las críticas de Mohib Abdelhady

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo que rodea al joven atacante. Uno de los críticos más visibles ha sido el periodista y presentador Mohib Abdelhady, conductor del programa Al-La'ib (The Player) de MBC Masr.

Durante varias intervenciones televisivas, Abdelhady cuestionó la magnitud de la atención mediática que recibe el futbolista. Su principal argumento no era una crítica al jugador en sí, sino a las expectativas que se están generando a su alrededor.

Polémica com Hamza y Mohib Abdelhady / SPORT

"Muy bien, pero juega en el juvenil. Yo podría traer un equipo sub-19 de ENPPI que le gane al Barcelona juvenil; eso es algo normal. Al Ahly le ganaba al Ajax y a muchos otros equipos sub-19. Entonces, ¿por qué cargamos a un chico de 19 años con tanta responsabilidad, como si tuviera que traernos una Copa del Mundo?", afirmó.

"Ha habido muchos jugadores que en su momento tenían más recorrido y no recibieron ni una parte de esta atención mediática. ¿Por qué todo este enorme foco sobre Hamza Abdelkarim? ¿Cuáles son todos esos partidos importantes que ha jugado? No hemos visto nada todavía; todo son palabras, palabras y más palabras. Y que quede claro: no lo estoy atacando. Lo que critico es todo lo que está ocurriendo a su alrededor y la presión que se le está poniendo encima", concluyó el periodista.

Abdelhady también comparó el fenómeno mediático que rodea a Hamza con el de otras jóvenes promesas internacionales, como Endrick, y recordó que numerosos talentos egipcios del pasado no disfrutaron de una exposición similar pese a haber acumulado más experiencia o protagonismo en sus respectivas etapas formativas.

El origen de la polémica y las posteriores aclaraciones

Según diversas informaciones difundidas por medios egipcios y comentarios en redes sociales, parte de la tensión entre Abdelhady y el entorno de Hamza podría haberse originado tras el rechazo de una invitación para participar en su programa. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente esta versión, muchos aficionados consideran que ese episodio contribuyó a endurecer el discurso del periodista.

Lo cierto es que, tras el revuelo generado por sus declaraciones, Abdelhady matizó públicamente su postura. En emisiones posteriores dejó claro que no tenía nada en contra del futbolista y expresó su apoyo a su carrera. "Pido disculpas de forma clara y sincera si algún comentario, palabra o forma de expresarme se ha interpretado como una burla o un menosprecio hacia el jugador. Si te he ofendido, lo siento y te deseo lo mejor; tienes la misma edad que mi hijo y nunca querría hacerte daño".

Hamza Abdelkarim, en acción contra Nueva Zelanda / BOB FRID

Además, le deseó éxito en su aventura europea y reconoció la importancia de que un jugador egipcio alcance una institución de la magnitud del FC Barcelona.

A pesar de estas aclaraciones, el debate continúa abierto. Mientras algunos consideran que Abdelhady simplemente intenta proteger al jugador de una presión excesiva, otros interpretan sus comentarios como un intento de restar importancia a un logro histórico para el fútbol egipcio. Varias figuras relevantes del deporte nacional, entre ellas Mohamed Aboutrika, han respondido indirectamente defendiendo el talento y el potencial del joven delantero.

La controversia que rodea a Hamza refleja un debate tan antiguo como el propio fútbol: cómo encontrar el equilibrio entre proteger a las jóvenes promesas y celebrar sus logros sin generar expectativas desproporcionadas. El tiempo será quien determine si el entusiasmo que hoy despierta estaba plenamente justificado o si las advertencias de Mohib Abdelhady resultaron ser una llamada a la prudencia necesaria.