La primera gran noche de Hamza Abdelkarim

Con incluso la presencia de la mascota CAT en el St. Andrews Stadium, el Barça empató su primer partido oficial de esta pretemporada (cayó después en la tanda de penaltis) ante el Birmingham City de la Championship. Lo hizo con dos goles de Hamza Abdelkarim y ya sin el concurso de Marc-André ter Stegen. El portero alemán había cogido un avión horas antes en el aeropuerto de Birmingham rumbo a Amsterdam, donde este sábado pasará la revisión médica antes de que se haga oficial su cesión al Ajax.

Birmingham City - FC Barcelona Amistoso Birmingham City 2 (3) 2 (2) FC Barcelona Alineaciones Birmingham City Beadle; Osayi-Samuel (Laird, 77'), Neumann (Fry, 77'), Klarer, Cochrane; Solís (Mazwi, 77'), Iwata (Vázquez, 77'); Carlos Vicente, Stansfield (Wright, 14'), Fujimoto; y Priske (Bateman, 77'). FC Barcelona Szczesny (Yaakobishbili, 17'); Espart (Fariñas, 17'), Christensen (Héctor Fort, 17'), Gerard Martín (Álvaro Cortés, 46'), Jofre Torrents (Pesquer, 17'); Casadó (Goren, 17'), Ebrima (Diarra, 46'), Marc Bernal (Guille Fernández, 17'); Adeyemi (Roony, 46'), Hamza Abdelkarim (Gistau, 17') y Shane Kluivert (Álex González, 46').

Hansi Flick, con la mayoría de mundialistas todavía de vacaciones, alineó un once con seis jugadores del primer equipo y cinco de las categorías inferiores y con la presencia de uno de los dos fichajes que Deco ha hecho en lo que llevamos de mercado. Karim Adeyemi se estrenó con la camiseta del Barça en una primera mitad en la que dejó alguna muestra de su principal virtud, la velocidad. Desde la banda derecha trazó un par o tres de diagonales con peligro, aunque no siempre eligió bien cuando tuvo que tomar la última decisión llegando al área rival. También se le vio al internacional alemán algo ahogado, lógico teniendo en cuenta que apenas lleva una semana entrenando con sus nuevos compañeros.

Andreas Christensen, capitán ante el Birmingham City, fue uno de los destacados de la primera mitad. Mandó en una defensa muy joven y creó peligro con un disparo que se cerca del palo derecho de la portería de Beadle. Nada pudo hacer el danés en las jugadas más peligrosas de los ingleses. Hasta tres centros peligrosos enviaron al área los locales. El primero, tras calcular Gerard Martín mal un bote, acabó en las manos de Szczesny. El segundo, sin embargo, acabó en gol tras un buen remate de cabeza se Priske. El portero polaco, algo lento de reacción, acabó recogiendo el balón de dentro de su portería. Sí respondió Szczesny con acierto y una gran parada en la última jugada de la primera parte tras otro remate local, en esta ocasión de Fujimoto.

Poco antes de la jugada que había acabado en remate del japonés, el Barça había empatado de penalti. Habían cargado los azulgranas casi siempre el juego por la derecha, pero una acción por la izquierda de Bernal acabó con un claro penalti sobre Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio, ya mundialista con solo 18 años, mostró su personalidad queriendo lanzar el penalti a pesar de tener al lado a jugadores mucho más experimentado. Engañó al portero y no falló para marcar su primer gol con el primer equipo.

La segunda mitad empezó con cuatro cambios en el Barça, uno de ellos el de Karim Adeyemi, que ya no podía más. Entró por él Roony Bardghji, que sigue pendiente de resolver su futuro. Sabe el joven delantero danés que lo tiene crudo para tener minutos y su representante sigue buscando una salida. Mientras no llega, ante el Birmingham City fue protagonista en la jugada del segundo gol del Barça. Una buena diagonal y un disparo seco provocó que el portero local no pudiese blocar el balón. Hamza demostró su olfato de gol y su oportunismo para ir al rechazo y marcar su segundo gol de la noche.

Tras el segundo del Barça, Flick movió el banquillo masivamente, dejando sobre el terreno de juego a Bardghji, Héctor Fort y a nueve jugadores más del filial o el juvenil. Se aprovecharon los locales, con un equipo hecho para ascender a la Premier, de la juventud azulgrana para buscar el gol. Empataron a balón parado con un remate del exjugador del Girona John Solis y pudieron volver a marcar con un disparo de Cochirane que fue al larguero. También pudieron hacerlo Bardghji y Álex González en la última jugada del partido, pero lo impidió el portero local con una gran doble intervención. Hubiese sido un justo premio para La Masia, que había dominado la última fase de un amistoso con trofeo en juego y que se resolvió desde el punto de penalti con mayor acierto por parte inglesa.