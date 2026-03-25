La primera decisión de Bernardo Silva sobre su futuro: el Barça sigue en su cabeza

Bernardo Silva desea solventar su futuro antes del Mundial y ofertas no le van a faltar aunque su máximo deseo sería recalar en el Barça. El internacional portugués va despejando opciones y habría descartado ya la posibilidad de regresar al fútbol portugues y en concreto al Benfica. Según 'A Bola', ya no hay ninguna opción para que el aún futbolista del Manchester City vuelva a Lisboa para seguir con su carrera deportiva y pone encima de la mesa la posibilidad del Inter de Miami, en la MLS, aunque su prioridad sería continuar en Europa. El Barça no ha movido ficha por el momento a pesar del ofrecimiento de su agente, Jorge Mendes.

El internacional portugués tiene previsto revelar su adiós al Manchester City a finales del próximo mes, una vez queden definidos prácticamente los objetivos de la temporada. Internamente, el club inglés ya sabe que no continuará y que se irá con la carta de libertad bajo el brazo tras haber dado un rendimiento impresionante. De hecho, Pep Guardiola sigue confiando en él y le ha convertido en titular indiscutible en el último año de contrato.

A Bernardo Silva le encantaría la opción del Barça porque se ve capaz de rendir en el proyecto de Hansi Flick. El portugués estuvo dispuesto a fichar por el club blaugrana en el pasado realizando esfuerzos económicos, pero la situación financiera del Barça hicieron imposible su contratación. Ahora sabe que no es prioridad para los blaugrana ya que su posición está plenamente ocupada en la plantilla barcelonista aunque va a esperar hasta el final.

Según 'A Bola', la posibilidad de la MLS podría ganar enteros y, por ahora, la mejor oferta que tendría encima de la mesa es la de la Juventus, que le ha propuesto un contrato por tres temporadas y una prima de fichaje. Lo que tiene claro el portugués es que le encantáría residir en Barcelona junto a parte de su familia, pero la opción de Turín tampoco la contempla con malos ojos. La posibilidad de ir a Arabia Saudí se distancia.