Primera cumbre Barça-Brujas por Jesse Bisiwu

Son semanas de mucho movimiento en los despachos. El mercado de fichajes empieza a calentarse y en el Barça ya no se esconden: el club se ha activado de forma clara en un verano que se prevé especialmente intenso. Hay trabajo por delante y también decisiones estratégicas que marcarán el futuro a medio plazo.

En este contexto, según ha podido saber Sport, el Barça ya ha dado un paso importante y ha abierto negociaciones formales con el Club Brujas para intentar el fichaje de Jesse Bisiwu. El extremo izquierdo, de solo 16 años, es una de las grandes apuestas del área deportiva azulgrana. Ya informamos hace unos días que el club azulgrana iba a tener ojos en Lausana para seguir en directo al extremo y a otras perlas que se daban cita en la Final Four de la Youth League.

Según hemos podido saber, fue el jefe de scouting del Barça, Joao Amaral, quien viajó a tierras helvéticas. Allí mantuvo un encuentro con representantes del club belga para trasladar de primera mano el interés por el futbolista, una operación que el Barça lleva siguiendo desde hace meses.

Objetivo

La intención del club es clara: incorporar a Bisiwu como proyecto de futuro para el filial, con la idea de que pueda entrar en dinámica del primer equipo si su evolución lo permite. Tanto Deco como Amaral ya se movieron hace semanas y viajaron a Bruselas para reunirse con su entorno y avanzar en la operación.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

En el Brujas conocen perfectamente el interés azulgrana. De hecho, trabajan en la renovación del jugador, aunque por ahora su entorno no ha dado el visto bueno. El jugador tuvo poca incidencia en la Final Four de Lausana. Disputó poco más de 20 minutos en las semifinales y entró ya en el descuento en la final. Su contrato expira en 2027 y sigue sin deshojarse la margarita mientras los belgas aprietan para prolongarlo.

El Brujas resiste

Pese a todo, el club flamenco mantiene la calma. Su idea no pasa por vender ahora. La filosofía del Brujas siempre ha sido clara: promocionar a sus jóvenes al primer equipo y, una vez consolidados y con mayor valor de mercado, darles salida a grandes clubes europeos.

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Fuentes cercanas a la negociación aseguran que este ha sido el primer movimiento oficial del Barça por Bisiwu de cara a este verano. En Bélgica, sin embargo, creen que el jugador acabará renovando tarde o temprano, lo que, de momento, enfría cualquier salida inmediata. Veremos cómo evoluciona el asunto y la ofensiva del Barça por el atacante de origen ghanés, una de las grandes perlas de futuro que están por llegar.