Primera aparición pública de Víctor Font tras perder las elecciones

Este domingo se celebraron las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en las que Joan Laporta arrasó y obtuvo la reelección al cargo como máximo mandatario del club blaugrana con un éxito aplastante en las urnas con 32.934 votos, lo que representa un 68,18%. Por contra, el otro candidato que pasó el corte de firmas, Víctor Font, se quedó con 14.385 votos, lo que supone un 29,78%.

El líder de 'Nosaltres' volvió a quedar en segunda posición en las elecciones, tras también haberse presentado a los comicios de hace un lustro, en 2021. Entonces, Laporta obtuvo 30.184 votos (54,28%) y Font, 16.679 (29,99٪). Tras la jornada de elecciones de este domingo, este miércoles se ha producido la primera aparición pública del cofundador y CEO de Delta Partners Group.

Víctor Font ha aparecido durante la presentación de la gala solidaria People in Red Barcelona 2026, organizada por la 'Fundació Lluita contra les Infeccions' para recaudar fondos para investigación, se celebrará el 11 de mayo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y entregará por primera vez un Premio Solidario, que reconocerá el compromiso con la promoción de la salud del actor Eduardo Casanova.

La Gala Solidaria mantiene un objetivo claro: recaudar fondos para impulsar la investigación clínica de la Fundación Lucha contra las Infecciones, liderada por el Dr. Bonaventura Clotet. La Fundación trabaja para desarrollar estrategias innovadoras que refuercen el sistema inmunitario y permitan combatir infecciones que siguen siendo responsables de 1 de cada 5 muertes en el mundo.

La gala del año pasado logró recaudar casi 980.000 euros, una cifra que refleja la fuerza de una iniciativa que ha sabido movilizar a instituciones, empresas y ciudadanía. "Sin recursos no hay investigación", ha recordado.