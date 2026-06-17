Primer paso para desatascar el lío de la portería: Diego Kochen se va al Lingby danés

El FC Barcelona tiene una amplia nómina de porteros y muchos casos a solucionar para que no se produzca un tapón. Con Joan Garcia como indiscutible número 1 bajo palos y Wojciech Szczesny convencido de cumplir la temporada que le queda de contrato, el puzzle es difícil de encajar para los que regresan de cesión (Iñaki Peña, Astralaga y Áron Yaakobishvili) y para los que aprietan desde el filial. En este último apartado está un Diego Kochen que ya hace tiempo decidió, de acuerdo con el club, que salir a préstamo era la mejor opción posible. Su destino, como se ha ido comentando estos días, es el Lingby danés.

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SPORT ya informó a mitades del pasado mes de mayo que Diego Kochen había dado por finalizada su etapa en el Barça Atlètic y solo había dos escenarios posibles: subir al primer equipo como segundo portero (no es posible porque se queda Tek) o marchar cedido, ya que tiene contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.

La Cadena SER apuntó por primera vez el 2 de junio el nombre del Lingby, un club danés que ha ascendido a la Superliga, como el club favorito para su incorporación, ya que le garantizaba minutos. Visto lo ocurrido esta campaña con otros porteros a préstamo, este se ha convertido en el aspecto más fundamental pues, de lo contrario, las cesiones pierden sentido.

Los próximos días será oficial el préstamo de Diego Kochen al Lingby y se dará, por lo tanto, el primer paso para desatascar el lío de la portería. Pero le queda mucho trabajo todavía a la dirección deportiva en este sentido.

Kochen y Tek comparten el día a día de los entrenamientos del primer equipo blaugrana / FCB

Retos pendientes

A los casos citados anteriormente hay que sumar también el de Ter Stegen, al que nadie imagina en la plantilla azulgrana de la temporada 2026/2027 pero la realidad es que el alemán tiene contrato también hasta 2028 y no lo pondrá fácil. La lesión sufrida le impidió reivindicarse en el Girona y se quedó sin Mundial, escaparates que le hubieran permitido al club azulgrana encontrar una solución que todavía sigue pendiente.

Diego Kochen marchará cedido al Lingby con el objetivo prioritario de acumular muchos minutos y regresar al Barça con mayores garantías de dar el salto. El de Miami, de 20 años, llegó a ir convocado con la selección absoluta de Estados Unidos, pero Mauricio Pochettino no le llegó a dar minutos ni se lo ha llevado al Mundial que se celebra en su país.

Con el Barça, le ha pasado una situación similar al estadounidense. Prácticamente ha sido convocado desde que es azulgrana a 99 encuentros con el primer equipo, sin lograr estrenarse. Un reto que le queda pendiente para cuando regrese.