Primer paso para el Barça - PSG en Montjuïc

El regreso al Camp Nou sigue en el aire, pero en Montjuïc la maquinaria ya está en marcha. Esta misma mañana, las cámaras de SPORT han captado a los operarios trabajando en el Estadi Olímpic Lluís Companys para preparar la preinstalación del césped de cara al duelo del próximo 1 de octubre ante el París Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Los trabajos de adecuación del recinto comenzaron con la retirada de los paneles que cubrían el terreno de juego tras el concierto de Post Malone celebrado el 12 de septiembre. A partir de ahí, el plan pasa por colocar el nuevo tapete cuanto antes, con la intención de que tenga tiempo suficiente para asentarse y llegar en unas mínimas condiciones al gran estreno europeo de la temporada en casa.

El Camp Nou, a la espera

El Barça, de momento, no puede contar con el Camp Nou. El Ayuntamiento de Barcelona sigue sin disponer de toda la documentación necesaria para tramitar el Certificado Final de Obra (CFO), imprescindible para que técnicos municipales y bomberos puedan acceder al estadio y verificar que cumple los requisitos de seguridad.

Sin ese permiso, no hay opción de que el regreso al coliseo azulgrana sea una realidad, aunque en los aledaños del Estadi se pueden ver carteles oficiales del consistorio en los que se prohibe aparcar cerca del recinto el día 28, partido anterior al PSG en el que los azulgranas reciben a la Real Sociedad y que todavía no tiene feudo oficial asignado.

Exigencias de la UEFA

El margen que exige la UEFA para volver es, además, mayor que el de LaLiga. La Champions obliga a un mínimo de aforo y zonas de grada abiertas que en la fase actual de las obras del Camp Nou no se pueden garantizar. La capacidad prevista en la primera fase es de 27.000 espectadores, distribuidos en tribuna y gol sur, pero el reglamento continental exige también que el lateral esté disponible. Ese requisito deja al estadio todavía fuera de juego.

Por eso, Montjuïc se ha consolidado como escenario del partido contra el PSG y, salvo sorpresa mayúscula, también de los próximos encuentros europeos, aunque el club podría contar con el visto bueno de la UEFA para cambiar de estadio si el Camp Nou está disponible durante la fase liga.