Primer partido con el logo de la Fundació Barça en la camiseta

El primer equipo de fútbol masculino del FC Barcelona disputará este viernes 31 de agosto (20.45 horas CET) su primer partido de la temporada en un amistoso contra el Birmingham City FC. La cita supondrá también un hito especial para el club y para su acción social, ya que será la primera vez que el primer equipo masculino luzca el logotipo de la Fundació Barça en la parte posterior de la camiseta. Esta iniciativa da continuidad al compromiso histórico del FC Barcelona de utilizar la fuerza y la visibilidad del deporte para promover causas sociales y contribuir a un mundo mejor.

El estreno del logotipo de la Fundació Barça sobre el terreno de juego representa un nuevo paso en la voluntad del club de proyectar al mundo su esencia más genuina: la de ser 'Més que un Club'. A partir de ahora, la camiseta azulgrana se convertirá también en un altavoz de la labor que el club, a través de la Fundacin, desarrolla para mejorar la vida de miles de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto en Catalunya como en todo el mundo.

Este primer partido de la temporada será mucho más que el inicio de un nuevo curso deportivo; será una oportunidad para dar visibilidad a los programas y proyectos que la Fundació FC Barcelona impulsa a través del deporte, la educación y la promoción de los valores, utilizando el poder transformador del deporte para generar oportunidades, favorecer la inclusión y fortalecer la cohesión social.

La presencia del logotipo de la Fundació en la espalda de la camiseta refuerza una trayectoria de compromiso social que ha convertido la camiseta del FC Barcelona en una plataforma única para sensibilizar a la sociedad sobre grandes causas globales. Primero fue UNICEF, después ACNUR y, en este nuevo capítulo, el club pone en valor su propia acción solidaria, situando a la Fundació Barça en el centro del relato y compartiendo con millones de aficionados de todo el mundo el impacto de su labor social.