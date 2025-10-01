El primer partidazo

Tras siete partidos de Liga y uno de Champions, con permiso de sus rivales, llega el primer gran partido de la temporada para el Barça con la visita al Olímpic Lluís Companys del campeón de la pasada edición de la Champions League, el PSG de Luis Enrique, ganador el pasado curso de casi todo, pues solo cayó en la final del Mundial de Clubs contra el Chelsea.

Llega el Barça al encuentro enchufado. Alertó Hansi Flick justo antes del parón de selecciones que las cosas debían cambiar. Sus futbolistas entendieron el mensaje y suman cuatro victorias consecutivas a la vuelta de la doble jornada de selecciones. La última, la del domingo ante la Real Sociedad, sirvió a los azulgranas para colocarse líderes de la Liga aprovechando la derrota del Real Madrid en el derbi ante el Atlético. Suman los de Flick 19 puntos de 21 posibles y también ganaron en el estreno en la Champions en el difícil campo del Newcastle gracias a un gran partido de Marcus Rashford.

El PSG, que goleó al Atalanta (4-0) en la primera jornada de Champions, también es líder en Francia, aunque perdió su primer partido la pasada semana ante el Olympique de Marsella, justo el día en que Dembélé ganaba el Balón de Oro y Luis Enrique era elegido mejor entrenador de la temporada.

Partidazo en Montjuïc entre dos equipos muy goleadores. 23 ha marcado el Barça en ocho partidos, mientras los franceses suman 16 en siete encuentros.

Partidazo y con el ejemplo del pasado curso para el Barça. Fue el Bayern de Múnich el primer gran equipo que visitó el Olímpic Lluís Companys. Los de Flick golearon a los alemanes (4-1), con gran actuación de Lamine Yamal y ‘hat-trick’ de Raphinha. Aquel día mostraron a Europa que habían vuelto y que podían aspirar a todo. Esta noche quieren repetir victoria ante el actual campeón para dejar claro que vuelven a estar entre los favoritos al título.

Muchas bajas

A buen seguro que el partido entre el Barça y el PSG será un espectáculo. Así lo garantiza el estilo de juego ofensivo por el que apuestan Hansi Flick y Luis Enrique. Ambos entrenadores, de todos modos, tienen bajas importantes para este encuentro.

El Barça recupera a su gran estrella, Lamine Yamal, que ya tuvo unos minutos el domingo ante la Real Sociedad y volvió loca a la zaga ‘txuri urdin’. También se espera que Alejandro Balde reciba el alta médica y vuelva a la lista de convocados, pero Flick tiene hasta cinco bajas. La ya conocida lesión de Ter Stegen y la más reciente de Joan Garcia dejan la portería en manos de Szczesny, que se estrenó esta temporada el pasado domingo ante la Real Sociedad. También son baja Gavi, que lo estará hasta febrero, Fermín y Raphinha, que no podrán volver a los terrenos de juego hasta después del parón de selecciones.

Sin delantera

Y si la enfermería del Barça está llena, también lo está la del PSG. Luis Enrique, por ejemplo, no podrá contar con ninguno de sus delanteros titulares: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

El primero, que se lesionó jugando con la selección francesa, sigue de baja por una lesión en el gemelo de la pierna derecha, mientras el reciente ganador del ‘Balón de Oro’, que también se lesionó jugando con la selección francesa en el isquiotibial de la pierna derecha, ha viajado a Qatar para recuperarse, algo que ya hizo en su día cuando era jugador del Barça.

Kvaratskhelia, por su parte, tuvo que ser sustituído en el último partido del PSG y no entrenó el lunes con sus compañeros. Por ello, Luis Enrique ha apostado por no arriesgar y dejarlo recuperándose en París.

Tampoco estará Marquinhos en el Olímpic. El central brasileño, lesionado en el cuádriceps de la pierna izquierda, tampoco ha sido convocado. Sí podrá contar el técnico asturiano con otros futbolistas que arrastraban molestias, caso de Fabián, Vitinha y Joao Neves, tres titulares en el centro del campo.