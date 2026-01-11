El primer gran duelo de Joan Garcia ante el Real Madrid

Joan Garcia, entre otros motivos, firmó con el Barça para jugar partidos como el de esta noche en el King Abudallah de Jeddah. La final de la Supercopa de España será el primer clásico del portero de Sallent desde que viste la camiseta blaugrana porque no pudo disputar el de la primera vuelta de la Liga en el Santiago Bernabéu por lesión. Aquel día jugó Szczesny, que detuvo un penalti a Mbappé, pero no sirvió para evitar la derrota (2-1) ante los blancos.

La reacción de los de Hansi Flick fue la de un equipo dispuesto a defender con todo el título logrado la pasada temporada. Las nueve victorias consecutivas logradas en la Liga desde entonces así lo demuestran y un porcentaje alto de la culpa la tiene el propio Joan Garcia, que regresó ante el Athletic en el estreno del Spotify Camp Nou y, en las siete jornadas disputadas, ha sido capaz de mantener la portería a cero en cuatro ocasiones. De hecho, con el ex del Espanyol bajo palos el Barça solo ha perdido un partido, el 3-0 ante el Chelsea en Londres, y ha cedido un empate, el 1-1 ante el Rayo Vallecano anterior a la lesión en el menisco.

En los diecisiete encuentros que ha jugado hasta la fecha solo ha encajado nueve goles en la Liga y cinco en Europa, tres de ellos en Stamford Bridge, pero el de esta noche es, seguramente, el partido más exigente de todos los disfrutados desde que viste de blaugrana por el rival y porque hay un título en juego. La exhibición de talento, pero también de personalidad, ante el Espanyol en el derbi barcelonés sirvió para comprobar que está hecho de otra pasta y el objetivo es seguir en la misma línea ante el Real Madrid. Por eso Flick, antes de jugar ante el Athletic las semifinales, cerró cualquier duda sobre quién iba a ser el titular en la Supercopa: "Juega Joan Garcia", avanzó.

Una de cal y otra de arena

Será, pues, su primer clásico, pero ya sabe lo que e enfrentarse a los blancos porque lo hizo en dos ocasiones la pasada temporada defendiendo al Espanyol. La primera, en el Bernabéu en la jornada número 6 de la Liga 24-25, no debe traerle buenos recuerdos porque los blanquiazules cayeron goleados y el de Sallent encajó cuatro goles (Carvajal, Rodrygo, Vinicius y Mbappé, de penalti). Eso sí, el primer tanto no llegó hasta el minuto 58.

Joan Garcia será el portero titular en el Barça - Athletic de la Supercopa de España / EFE

Sin embargo, en la visita de los blancos al RCDE Stadium en la segunda vuelta, el equipo dirigido por Manolo González pudo resarcirse de la derrota en Madrid y superó por la mínima a los de Ancelotti. El único gol lo marcó Carlos Romero en el minuto 85, por lo que Joan Garcia mantuvo la portería a cero en un encuentro con polémica porque el Real Madrid pidió la roja directa al autor del tanto de la victoria por una entrada cometida sobre Mbappé.

El hoy portero blaugrana ya ha vivido las dos caras de la moneda en sus duelos ante el conjunto madridista, pero esta noche podrá disfrutar de su primer gran enfrentamiento ante los blancos, un clásico que podría significar su primer título con la camiseta del Barça.