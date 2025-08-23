El Levante, el primero en superar a Joan Garcia

106 minutos aguanto Joan Garcia imbatido en partido oficial con el FC Barcelona. El nuevo guardameta azulgrana no recibió ningún tanto en el estreno de Liga en Son Moix, pero en el 16' de la primera parte Iván Romero fue el primero en superarlo.

El Barça no arrancó bien en el Ciutat de Valencia y el Levante conseguía resistir atrás sin recibir peligro excesivo. El plan 'granota' era sencillo: aguantar las embestidas culés y buscar las contras rápidas a la espalda de la defensa adelantada del Barça.

Precisamente, en una de estas jugadas Lamine Yamal perdió el balón en salida. Un error que el '10' no pudo enmendar y los locales encararon la puerta con superioridad. Manu Sánchez recuperó y la envió al área, Toljan descargó y Romero se marchó de Cubarsí para definir sobre Joan Garcia.

El de Sallent no pudo hacer absolutamente nada para parar ese tiro desde prácticamente la frontal del área pequeña. El delantero remató raso y escorado para hacer inútil la estirada de Joan.

Atento en las salidas

A pesar del gol encajado, Joan estuvo atento a las vigilancias. Una de las grandes dudas sobre su fichaje era como reaccionaría en las salidas. En el Espanyol estaba más acostumbrado a tener el equipo encerrado atrás, pero en el Barça es clave salir rápido para evitar manos a manos con una defensa muy avanzada. Algo que le costó dominar a 'Tek' e Iñaki Peña la temporada pasada.

El Levante aprovechó y envió buenos balones a la espalda de Cubrasí y Araujo, pero el de Sallent reaccionó bien en todas. Eso sí, los dos únicos tiros a puerta de la primera parte terminaron dentro. En el de Iván Carmona no pudo hacer nada y en el penalti no adivinó el tiro de Morales.