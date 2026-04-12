Apoyo total del primer equipo al Barça Atlètic en el derbi: Flick, Deco, Lamine, Gavi...

Menos de 24 horas después del enfrentamiento entre los mayores, el Estadi Johan Cruyff se ha convertido en el segundo escenario de una sonada rivalidad. Barça Atlètic y Espanyol B se han medido este domingo en un partido con invitados muy especiales.

Hansi Flick, Bojan Krkić, Deco, miembros del staff técnico y varios jugadores del primer equipo han estado presentes en la grada, acompañando y arropando al filial en uno de los partidos más señalados del curso.

Jugadores del Barça viendo el derbi de filiales / Valentí Enrich / SPO

Lamine Yamal, Gavi, Alejandro Balde y Ronald Araújo se han situado junto a los futbolistas del Barça Atlètic que no estaban disponibles para ver un partido en el que los blaugrana se han adelantado gracias a un tanto de Víctor Barberà a pase de Toni Fernández, que precisamente ha sido el autor del segundo gol del encuentro.

En un contexto exigente para el Barça Atlètic, inmerso en la pelea por el playoff y con la necesidad de sumar en un derbi siempre tenso, el apoyo del primer equipo resulta un hecho destacable. Desde el club siempre se ha tratado de reforzar ese vínculo entre primera plantilla y cantera y estos detalles añaden un valor especial.

Unas horas antes de estar sentado en Johan, Lamine Yamal se exhibía en el Spotify Camp Nou liderando a los de Flick con una de las mejores actuaciones individuales de la temporada. El partido del primer equipo estuvo marcado por la tensión entre los dos conjuntos, especialmente en la recta final del partido y con las celebraciones posteriores. Desde el lado del Espanyol hubo quejas por la actitud de algunos futbolistas del Barça, señalando comportamientos provocadores tras el pitido final.

Ganando al filial blanquiazul, el Barça Atlètic se colocaría en puestos de playoff (dependiendo del resto de resultados) a falta de solo tres partidos para que termine el campeonato, si bien todo está muy igualado en esa zona.