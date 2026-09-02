Primer diagnóstico de la lesión de Bisiwu

La lesión de Bisiwu en la final de la Copa Catalunya dejó un mal cuerpo entre los barcelonistas. El nuevo fichaje azulgrana estaba disputando estos primeros encuentros con el Barça Atlètic para empezar a aclimatarse a su nuevo club, pero una muy fea entrada de un defensa del Sabadell le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo. El extremo belga se marchó primero cojeando y, finalmente, tuvo que ser retirado en camilla.

Las imágenes de su salida no daban demasiadas esperanzas en Can Barça, pero las primeras informaciones que llegan desde el club son relativamente tranquilizadoras. Según informó Esport3, el jugador no tendría ninguna rotura en el tobillo. El Barça descarta inicialmente esta posibilidad después de la primera exploración realizada tanto sobre el césped como posteriormente en el vestuario de la Nova Creu Alta.

Eso sí, el conjunto azulgrana esperará hasta este jueves para realizar nuevas pruebas médicas y conocer con exactitud el alcance de la lesión. Tras la dura entrada, Bisiwu abandonó el terreno de juego en camilla y los servicios médicos se lo llevaron al interior de los vestuarios para examinarle el tobillo derecho y comprobar el estado de la articulación.

Las primeras exploraciones, por tanto, permiten al Barça mantener cierto optimismo. La lesión provocó un gran susto por la forma en la que se produjo y por las imágenes posteriores, pero, a falta de las pruebas definitivas, el club no contempla que se trate de una dolencia de extrema gravedad.

Con muletas y bota ortopédica

Además, hubo otra imagen que permitió rebajar ligeramente la preocupación. En la segunda parte, Bisiwu volvió a aparecer en el césped para acompañar a sus compañeros desde el banquillo. El hecho de que pudiera permanecer en el estadio y no necesitara ser trasladado a un centro médico también se interpreta como una señal positiva.

Bisiwu volvió al banquillo tras su lesión / Valentí Enrich

Eso sí, el extremo belga tuvo que hacerlo con el tobillo inmovilizado. Las cámaras captaron a Bisiwu con una bota ortopédica y con muletas. Una estampa que evidencia que la lesión no es menor, aunque las primeras exploraciones permiten descartar, por ahora, el peor escenario.

Bisiwu deberá esperar ahora a las pruebas médicas de este jueves para conocer el diagnóstico definitivo. En el Barça confían en que finalmente todo quede en un susto y que el joven extremo pueda regresar pronto a los terrenos de juego. Después de haber dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada y de haber comenzado su adaptación al Barça Atlètic, el club cruza los dedos para que el percance sufrido ante el Sabadell no suponga un frenazo importante en su progresión.