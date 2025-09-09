Primer día de Thiago en la oficina

Thiago Alcántara ha sido el gran 'fichaje' de Hansi Flick para su staff técnico en el FC Barcelona. La constatación de su regreso se vio en el almuerzo organizado por el técnico en el que el ex futbolista estuvo presente como uno más.

Después de esta presentación, Thiago se ha puesto manos a la obra. El mayor de los Alcántara estuvo en la Ciutat Esportiva, aunque no se le vio todavía sobre el campo de entrenamiento. Su primera labor fue a nivel de oficina.

Thiago estuvo en la primera gira que realizó el equipo de Hansi Flick por Estados Unidos la temporada pasada, pero posteriormente dejó el puesto para volver a Inglaterra durante una temporada. También arrancó otros proyectos como fue la adquisición de L'Hospitalet junto a Jordi Alba.

En su corta estancia en el verano del 2024, Thiago destacó por el buen 'feeling' que tenía con los jugadores y cómo les ayudaba para interpretar las órdenes de Hansi Flick. A nivel táctico también suma mucho por su experiencia en clubs del nivel del Barça, Bayern de Múnich y Liverpool.

Siguió en contacto con Flick

Thiago fue reclamado por Hansi Flick para que le echara una mano y la experiencia resultó corta, pero muy positiva. Eso sí, ambos mantuvieron el contacto y las conversaciones futbolísticas fueron abundantes.

Por ello, su vuelta parecía cantada una vez que Thiago se hubiera reorganizado una vez terminada su etapa como jugador. A sus 34 años, el ex internacional español ya se veía con ganas de formar parte de una manera regular del staff de su amigo Hansi Flick.

Thiago, a la salida del restaurante tras almorzar con el staff de Flick / SPORT

Thiago se incorpora en una semana atípica por la ausencia de los internacionales. Los jugadores que no han viajado con sus selecciones han trabajado este martes junto a los primeros en volver que han sido Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres, Dani Olmo y Lewandowski. El miércoles es día de descanso, mientras que el jueves ya se podrá completar un entrenamiento normal a partir de las 11.00 h.

La presencia de Thiago Alcántara será bien acogida por los jugadores y, especialmente, por los jóvenes que crecieron viéndolo jugar y que lo tienen como una referencia. El ex futbolista representa los valores de La Masia y el éxito tanto personal como colectivo en el mundo del fútbol.

Con Hansi Flick encajó de maravilla y ambos pudieron ganar la Champions League del 2020 derrotando en la final de Lisboa al PSG. Fue una temporada espectacular del Bayern de Múnich antes de que ambos separaran sus caminos.

Flick probó la aventura de la selección alemana, mientras que Thiago puso un broche de oro a su carrera jugando en otro de los grandes de Europa como es el Liverpool.