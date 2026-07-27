FC BARCELONA FEMENINO
Primer día en la oficina del Barça 3.0 de Pere Romeu
Todas las jugadoras del primer equipo y algunas futbolistas del filial como Charlotta Ohlander o Julia Torres se sometieron este lunes a las habituales pruebas físicas y médicas de inicio de pretemporada
Después de completar una campaña 2025/26 histórica con la consecución de todos los títulos en juego, entre ellos la cuarta Women's Champions League, el FC Barcelona 3.0 de Pere Romeu inició este lunes un nuevo curso con la máxima ambición y las ilusiones renovadas. Las futbolistas culés han iniciado la pretemporada este lunes con las habituales pruebas físicas y médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
En el primer día de preparación del próximo curso, que finalizará con la disputa del Mundial de Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, acudieron a las instalaciones culés todas las jugadoras del primer equipo (entre ellas Aitana, que empezará al margen del grupo para solucionar las molestias en el tobillo) y algunas futbolistas del filial como Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalía, Pennock y Julia Torres.
Verano movido
La plantilla del Barça ha sufrido cambios importantes este verano. La dirección deportiva encabezada por Marc Vivés ha trabajado intensamente para intentar que las salidas de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo (además de la de Txell Font) no resten competitividad al equipo y lo ha reforzado con los fichajes de Renee van Asten, Martina Fernández y Tyler McCamey y las renovaciones estratégicas de Graham Hansen (2028) o Carla Julià (2030), además de la de Pere Romeu (2028). Marta Torrejón, que acababa contrato, también amplió su vínculo un año.
El primer entrenamiento del Barça femenino tendrá lugar este martes a las 9.00 horas en el campo 4 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Las sesiones matinales del miércoles, el viernes y el sábado completarán la primera semana de trabajo de la pretemporada 2026/27. Aún queda mucho para el primer amistoso, previsto para el 12 de agosto en el Estadi Johan Cruyff a las 19.00 horas (CET) y con el Montpellier como rival.
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