El primer día de la línea de Flick: "Fue impactante, nunca había visto algo así en el fútbol"

La de Sergi Domínguez fue una irrupción que nadie vio venir el curso pasado. Con Ronald Araujo y Christensen lesionados, Hansi Flick apostó por el barcelonés para llenar ese vacío pese a no tener ninguna experiencia en la élite. A sus 19 años, el zaguero vivió un momento que jamás olvidará un 31 de agosto de 2024. Entró en el minuto 60 del FC Barcelona-Valladolid en Montjuïc.

Con su familia en la grada y en La Masia desde 2017, Sergi cumplía un sueño. Luego jugaría otros cinco partidos oficiales con la camiseta de la primera plantilla azulgrana. Vivió en sus carnes, en las primeras semanas del técnico de Heidelberg al mando, las primeras semillas de la defensa adelantada, la arriesgadísima apuesta que luego causó furor en Europa.

UN ENORME ESTRÉS PARA LA DEFENSA

Un modelo de juego que implica muchísimo peligro y en el que la defensa está sometida a un estrés muy elevado. En la entrevista con SPORT, Sergi nos explica que "fue un día de entrenamiento. A veces separábamos atacantes y defensores. Empezábamos a bascular con la pelota y nos dijeron: "cuando tenga la pelota el extremo el lateral tiene que ir a presionar a muerte y los centrales tienen que subir la línea con el lateral". La primera impresión fue impactante, nunca había visto eso en el fútbol. Pero cuando llega el primero partido y haces que el rival caiga nueves veces en fuera de juego, en el segundo siete...todo el mundo seguía la idea porque tenía resultados".

Sergi Domínguez en el Villarreal-Barça / Javi Ferrándiz

Este año está costando más, pero Sergi mantiene la fe intacta: "Creo que es una evolución natural. Los otros equipos no se esperan eso los primeros cinco meses, luego han ido viendo más vídeos y saben cómo hacer daño. Pero igualmente creo que sigue funcionando, quizás no tan efectivo pero es arreglar una o dos cosas y seguirá siendo igual. Los jugadores que hay tienen nivel para jugar al estilo que quiera Hansi".

Sobre su debut con el primer equipo, "si te soy sincero, viendo cómo iba les dije a mis padres que iba a debutar. Lo sentía dentro. Iba un poco más preparado. La verdad que estoy contento y agradecido a Flick. Me dio la oportunidad de jugar al más alto nivel en el club de mi vida. Me lo llevo para siempre".