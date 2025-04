El 'primer' clásico de Dani Olmo

Cuando Flick asegura que "queremos que demuestre su calidad en cada partido, como Pedri" y que "si pasa, seremos muy felices" no está diciendo que Dani Olmo debe ser más regular en su juego, sino que quiere contar con él siempre y en todo momento porque lo que el egarense le da a su equipo no se lo puede dar nadie más. En definitiva, el alemán le está diciendo que es uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla, al nivel de su compañero tinerfeño. Por eso inistió el pasado verano en su fichaje por encima del de Nico Williams.

Hasta la fecha, Hansi no ha podido contar de forma regular, durante toda la temporada, con el canterano a causa de los problemas físicos que ha sufrido (también es justo decir que en otras ocasiones fue porque no estaba inscrito). En Liga, por ejemplo, la racha más larga de partidos disputados es de seis y en toda la temporada solo ha completado los minutos una vez (cuatro veces superó los ochenta minutos).

Los jugadores del Barça celebran el gol de Olmo / Ferrándiz

La buena noticia es que nadie mejor que Olmo se conoce a sí mismo y cualquier inconveniente queda minimizado por la prudencia con la que gestiona su día a día. De ahí que cada vez que pisa el césped sea determinante. Salió media hora ante el Celta y fue tiempo suficiente para, con el segundo gol del Barça, iniciar el camino de la remontada y también forzar el penalti que marcó Raphinha para hacer el cuarto.

Ante el Mallorca volvió a ser titular (marcó el gol de la victoria, el décimo de la temporada), algo que no ocurría desde el 16 de marzo, cuando jugó 67 minutos ante el Atlético (2-4). Al siguiente partido, ante Osasuna, volvió a salir de inicio, marcó de penalti y acabó sustituido por lesión. No volvió hasta el día del Celta, justo a tiempo para ponerse a punto a base de goles y llegar al cien por cien para el clásico de la final de Copa de este sábado en La Cartuja.

El primer clásico en condiciones normales

Aquello por lo que supiraba Flick se hará realidad en Sevilla, con un Dani Olmo listo para jugar el que será su primer clásico en plenas condiciones. Hasta la fecha ha participado en dos, aunque sumando un total de 56 minutos entre ambos: los 25 de Liga en el Bernabéu (entró con 0-2 y el partido acabó 0-4) y los 31 de la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita (entró con 1-5 en el marcador). En la final de Copa será distinto porque Flick dará la titularidad al egarense, en quien confía, junto a Pedri, para llevar la batuta del juego y, además, llega pletórico.

No es ningún dato menor porque, desde que firmó por el Barça, aún no ha sido titular en ninguno de los duelos disputados contra los blancos y tampoco ha sido capaz de marcar o asistir, algo a lo que Olmo está muy habituado. Se trata de una muy mala noticia para el conjunto de Ancelotti, que ya ha caído dos veces de forma estrepitosa (0-4 y 2-5) ante un equipo blaugrana que no pudo contar con el canterano en condiciones normales.

Pedri celebra con sus compañeros el tanto de Dani Olmo / Ferrándiz

Dani llega a su primer clásico de verdad con la ilusión de un niño con zapatos nuevo, al cien por cien a nivel físico y con las mejores sensaciones posibles tras ver puerta en sus últimos tres partidos de Liga. Si el Barça quiere ganar el triplete, gran parte de las opciones para hacerlo pasan por poder disfrutar de este futbolista sobre el terreno de juego, que, como pasa también en este apartado con Pedri, hace mucho mejores a sus compañeros. No estarán Lewandowski ni Balde, pero, al contrario de lo que ocurrió en los dos últimos clásicos, sí estará Dani Olmo. Y eso es garantía de éxito.