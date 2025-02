Primavera de decisiones clave en las salidas del Barça

Dentro del 'Plan Renove' llevado a cabo por Deco y la secretaría técnica desde hace ya un buen puñado de meses, hasta ahora se han estado abordando quizás las carpetas más 'sencillas'. Si bien no hay negociación fácil, como díria el Cholo Simeone, sí que eran casos en los que tanto el club como el jugador tenían claro lo que querían y el objetivo final de todo.

Quizás podríamos dejar al margen el caso de Ronald Araujo de ese bloque porque con el charrúa sí se vivió un pequeño serial durante dos-tres semanas en enero. El central, tras ser poco contundente en unas declaraciones acerca de prorrogar su vinculación, se resistió un poco más, pero finalmente sí se llegó a una entente. Hasta 2031, pero con asteriscos. Veremos si no es un caso que pueda volver a abrirse en verano con esa cláusula 'asequible' durante los primeros días de mercado.

TRABAJO HECHO EN UN MARGEN CORTO DE TIEMPO

Pedri, Gavi, Cubarsí, Fermín, Gerard Martín, Casadó, Héctor Fort, Bernal. Gente que está siendo importante para el engranaje de Flick y que el club considera estructural. En el área deportiva estaba (está) clarísimo que retener talento debe ser totalmente prioritario a grandes alardes en materia de gastos en el mercado.

A partir de aquí y con esas renovaciones automáticas de Iñigo y Lewandowski a punto de caramelo (o ya ejectutadas 'off the record'), hay cinco nombres más delicados. Más 'controvertidos'. Decisiones que deberán tomarse durante esta primavera y cuyo futuro no está nada claro. Bueno, si añadimos a Szczesny serían seis aunque el polaco 'bebe aparte'.

SITUACIONES QUE AÚN PUEDEN DAR GIROS

Son situaciones que pueden cambiar de rumbo. Como en el caso de Eric Garcia, al que muchos dábamos por 'defenestrado' en diciembre y con un pie fuera del Barça. Y que tras una charla con Flick parece un hombre nuevo pese a ser el mismo futbolista de siempre. Ha tenido continuidad y ha rendido a las mil maravillas. Y nadie se atrevería ahora a decir que será traspasado en verano (acaba contrato en 2026).

Contexto radicalmente opuesto al de Iñaki Peña. El alicantino venía jugándolo todo tras la grave lesión de Ter Stegen, pero ha visto truncado su 'estatus' tras un retraso en Arabia Saudí que le ha costado carísimo. Szczescny es actualmente el número uno, como se ha cansado de repetir Flick, e Iñaki ha quedado totalmente relegado. Hasta el punto de que si tuvieran ahora que hacer un pronóstico de los porteros que estarán la próxima temporada muchos no citarían al arquero formado en La Masia. Que acaba contrato en 2026.

CHRISTENSEN, MÁS FUERA QUE DENTRO

Otro caso delicado, el de Christensen. El danés, que llegó con la carta de libertad y que cumple su tercera temporada, lleva toda la temporada lesionado. Volvió del Aquiles y sin tiempo para reaparecer cayó de nuevo. Con el 'overbooking' en el central, todo indica que este próximo mercado habrá 'runrun' con él. Al llegar gratis está amortizado y todo el beneficio con él será limpio.

PABLO TORRE, UN TALENTO SIN OPCIONES

Más cosas. Pablo Torre. El cántabro decidió seguir en enero. Bueno, Flick tampoco quería desprenderse de futbolistas ni perder activos. Y, tras un periplo en el que ha tenido pocas oportunidades, llegará el momento de decidir con el talentoso centrocampista. Tiene buen cartel en el mercado y parece complicado que tenga hueco.

Y, por último, el caso más complejo y críptico de todos. Frenkie de Jong. Siempre en la picota, el neerlandés parece que atraviesa por su mejor momento ahora con el nuevo técnico. Pasando por delante de Casadó en los últimos partidos, es una renovación complicada porque está en una escala salarial (la que firmó) de las más altas de la plantilla y seguramente tendría que aceptar una rebaja para seguir de azulgrana.

UNA RENOVACIÓN COMPLEJA

Por ahora los contactos con su entorno son nulos, pero es algo que ya no se puede dejar pasar. Toca sentarse próximamente y ver cuan alejadas están las posturas. Si es reconducible y si, como dijo Laporta, nadie jugará acabando contrato esa temporada con él. Tema peliagudo e interesante de seguir evolución al mismo tiempo.

Lo que es evidente y notorio es que a Flick le gusta mucho Frenkie y que tienen muy buena sintonía.