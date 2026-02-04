La previsión del Barça con la licencia 1C del Spotify Camp Nou

El regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou ha sido una gran noticia social, económica e institucional para el club blaugrana, pero sobre todo deportiva. El equipo de Hansi Flick ha convertido su casa en un auténtico fortín y ha ganado los siete partidos que ha disputado allí desde su regreso el 22 de noviembre de 2025. Si bien es cierto que los números del cuadro blaugrana en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc fueron muy buenos esta temporada (solo una derrota y ante el PSG), es incuestionable que la vuelta al Estadi ha supuesto un antes y un después a todos los niveles.

En sus últimas semanas antes de dimitir para convocar las elecciones, la directiva de Joan Laporta ha trabajado en su objetivo de obtener la licencia 1C de las obras del Spotify Camp Nou, que ampliará el aforo del estadio blaugrana hasta más de 62.000 espectadores gracias a la reapertura del Gol Nord. En SPORT ya informamos que la junta quería dar este paso de cara a una hipotética vuelta del play-off de la Champions League, pero la clasificación directa de los culés hacia los octavos de la máxima competición continental ha reajustado (felizmente) este objetivo.

Joan Laporta ya avisó que los 'tempos' eran demasiado justos para el próximo partido del Barça en casa, previsto para este sábado 7 de febrero contra el RCD Mallorca (16.15 horas). Y, efectivamente, la previsión de la entidad es que los técnicos del Ajuntament de Barcelona, que ya tienen toda la documentación y están analizando todos los detalles referentes a las zonas afectadas y los accesos, otorguen al club la licencia 1C de cara al enfrentamiento contra el Levante del próximo 22 de febrero (16.15 horas).

Será, en principio, el primer partido en el Spotify Camp Nou dentro del periodo de recogida de firmas de los precandidatos a las elecciones a la presidencia del Barça, por lo que la ampliación del aforo ayudará a los aspirantes a relevar a Joan Laporta (y al propio actual máximo mandatario) a explicar sus proyectos a más socios culés.

Incógnita con la Grada d'Animació

Cabe recordar que el Barça y los grupos de la Grada d'Animació (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) se encuentran en una "fase de negociación constructiva" para volver a su sitio en el Spotify Camp Nou "lo antes posible". Ambas partes están trabajando en alcanzar una solución al conflicto que mantienen desde finales de noviembre de 2024, esto es, desde hace más de un año.

Aunque las conversaciones lleguen a buen puerto antes de la obtención de la licencia 1C, el Ajuntament de Barcelona y los Mossos d'Esquadra deberán aprobar también el regreso de la Grada d'Animació al que pasará a denominarse Gol 1957.