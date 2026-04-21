Otro pretendiente más: el Manchester United se entromete en el fichaje de Conceição por el Barça

Eduardo Conceição es uno de los nombres propios de los últimos días. El delantero del Palmeiras es una de las grandes joyas del continente sudamericano y, a sus 16 años, los gigantes de Europa ya acechan para hacerse con sus servicios, aunque no podría cruzar el charco hasta cumplir la mayoría de edad en enero de 2028. El Barça ya ha dado el paso, y Deco contactó con el agente del futbolista para establecer los primeros puentes y tantear cómo se podría afrontar su fichaje.

Su talento no pasa inadvertido para nadie. Esta misma semana, el Manchester City quiso acelerar la operación ofreciendo 40 millones de euros, una oferta que el brasileño ha decidido rechazar; no quiere comprometerse con nadie sin conocer antes las intenciones reales del Barça. Sin embargo, las propuestas no cesan y el último en sumarse a la puja ha sido el vecino de los 'citizens'. Según el Daily Mail, el United ha puesto sobre la mesa una cantidad similar a la del City, con bonificaciones aún por definir.

El atractivo de Deco

El Palmeiras pide más. Aunque el City sigue siendo uno de los pretendientes más agresivos, el Barça intensifica su interés con la ventaja competitiva de Deco. El director deportivo azulgrana mantiene contacto directo con João Paulo Sampaio, coordinador de la cantera del Palmeiras, como parte clave de su estrategia. Mientras tanto, desde el club brasileño ya han dado el "no" a propuestas de Newcastle y Napoli.

Eduardo Conceição celebra un gol ante Argentina en el Sudamericano Sub-17 / CBF

Club y entorno del jugador evalúan con lupa el destino más adecuado. Los representantes de Conceição se han reunido con varios clubes europeos y su familia ha viajado a países como Inglaterra y Francia. Cabe destacar que el joven talento cambió de agente recientemente para unirse a Giuliano Bertolucci, quien tiene línea directa con todas las secretarías técnicas del fútbol de élite.

El delantero, nacido en diciembre de 2009, viene de brillar en el Sudamericano Sub-17, donde Brasil logró el tercer puesto con dos goles y dos asistencias de su parte a lo largo del torneo. El plan ahora es que empiece a integrarse en el primer equipo del Palmeiras para foguearse en la élite. Conceição sigue así la senda de otros diamantes que dieron el gran salto recientemente, como Endrick o Estevão. El de São Paulo se prepara para ser el siguiente en la lista, y todo indica que en las próximas semanas se irá definiendo un futuro que, por ahora, tiene a medio continente en vilo.