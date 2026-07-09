La prestigiosa Morningstar DBRS confirma la fortaleza económica del Barça

La agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS ha confirmado el rating BBB del FC Barcelona, una decisión que reafirma la confianza de la entidad en la solvencia económica y el proyecto institucional del club catalán.

A través de un informe oficial, la agencia destacó la solidez del modelo de negocio de la entidad deportiva, fundamentado en el valor global de su marca, su alta capacidad para generar ingresos, su posicionamiento comercial y su competitividad en el ámbito deportivo.

Momento "estable"

La firma evaluadora ha modificado la perspectiva del club de "positiva" a "estable". Según detalla el análisis, este ajuste responde estrictamente al calendario de ejecución y a las necesidades de financiación correspondientes a la fase final del Espai Barça.

Imagen virtual de lo que debería acabar siendo el Espai Barça / FCB

Al tratarse de un periodo de inversión extraordinaria, que representa la mayor operación de infraestructura en la historia del club con las obras del Spotify Camp Nou, la agencia considera que el incremento actual en el endeudamiento es de carácter temporal.

Mejora progresiva

Las previsiones de Morningstar DBRS apuntan a una mejora progresiva del perfil financiero de la institución blaugrana a partir del año 2028. Para entonces, se proyecta que el Spotify Camp Nou se encuentre a pleno rendimiento y en fase de explotación total.

Vista aérea de la maqueta del proyecto Espai Barça / FCB

De acuerdo con el informe, la operatividad completa del nuevo estadio permitirá incrementar de manera significativa los ingresos del club, lo que impulsará un proceso de desapalancamiento financiero y reforzará su estabilidad económica a largo plazo.

Aval al plan del club

El FC Barcelona ha señalado que esta ratificación del rating BBB supone un aval a su estrategia financiera actual y al desarrollo del Espai Barça, al cual definen como un proyecto transformador clave para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad futura. Morningstar DBRS, entidad encargada de la evaluación, es una agencia internacional que emite opiniones independientes sobre riesgo de crédito en los mercados globales.