¡Sin presión antes del PSG! Collejas para Dro y Marc Bernal en el entrenamiento

Esta es una semana importante para los azulgranas antes de que empiece un nuevo parón de selecciones. Este miércoles se enfrentan al PSG en la fase de liga de la Champions League y el domingo buscarán sumar los tres puntos para mantener el liderato en La Liga. En este sentido, pese a que Hansi Flick cuenta con varias ausencias por lesión, tiene la confianza depositada también en la cantera, lo que ha permitido que futbolistas como Dro puedan debutar en un partido oficial. Por eso mismo, junto con Marc Bernal que renovó este lunes, ha tenido que pasar por el característico pasillo de collejas por parte de sus compañeros.

El técnico germano sorprendió a todos cuando alineó a Dro Fernández en el once titular contra la Real Sociedad, en el último partido de Liga. No fue su partido más brillante, seguramente causado por los nervios, pero dejó ver en ocasiones el gran futbolista que puede llegar a ser. Al final, estuvo los primeros 45 minutos sobre el césped en el que fue su primer encuentro en una competición oficial con el primer equipo del Barça.

En la Gira Asiática, el canterano ya tuvo minutos en los enfrentamientos ante el Vissel Kobe y el Daegu FC. Precisamente, contra el primero, anotó el último gol de los blaugranas para cerrar el marcador definitivo de 1 tanto a 3.

Pasillo de collejas para Marc Bernal / Valentí Enrich / SPO

Hay Bernal para rato

Por otro lado, Marc Bernal, quien también ha tenido que someterse a las collejas, firmó su renovación de contrato este lunes, por lo que, en principio, estará vinculado con el club barcelonista hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Ya como jugador de la primera plantilla, el centrocampista de Berga llevará el número 22 a su espalda, un dorsal que ya ha podido estrenar esta temporada.

Fue en la cuarta jornada del campeonato nacional cuando Bernal redebutó después de 383 días de su grave lesión de rodilla. El pivote entró en el minuto 80 ante el Valencia con una enorme ovación de las casi 6.000 personas que estaban en Sant Joan Despí y un buen abrazo con Flick; tras algunos minutos aclimatándose a volver a jugar, en el 87 dio una gran asistencia a Lewandowski para que la picase ante la salida de Agirrezabala.

Marc debutó la temporada anterior antes de que se lesionase de gravedad en el tercer partido liguero en Vallecas. Sin embargo, tanto Flick como la entidad confían plenamente en él y pactaron su ampliación de contrato poco después de este hecho: "Estaba en el pozo y fue de una gran ayuda sentir esa confianza, fue muy especial para mí y significó mucho para mí y para mi familia y se lo debo todo al club de mi vida", expresó este lunes tras la firma.