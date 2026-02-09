El presidente Yuste aparece en público por primera vez con Deco en el centro del debate electoral

Rafa Yuste fue uno de los representantes de la comitiva del Barça en la primera edición de 'La Nit de la Ràdio' organizada por la Cadena Ser. Y lo hizo como presidente del club azulgrana, tras la dimisión de Laporta este lunes que abría el proceso electoral.

En su primer acto como máximo mandatario envió un mensaje claro: "El objetivo es mantener la línea marcada hasta ahora. Queremos darles las máximas alegrías a los socios culés", remarcó.

Preguntado sobre las declaraciones de Arbeloa y el Caso Negreira, tiró balones fuera. "Centrado en el Barça y haciendo caso a la gente que es protagonista en nuestro club, en este caso dentro de la sección deportiva y apoyar muchísimo a Flick, a su staff, a Deco a Bojan y nada más: no tengo nada que decir del Madrid o de cualquier equipo".

Yuste mostró un perfil prudente y no quiso entrar tampoco en la posibilidad de imaginarse levantando la Champions como presidente. "Yo lo que me imagino ahora es ir a Madrid el jueves y hacer un gran partido. Y como dice Flick ir paso a paso".

Deco, en boca de los precandidatos

Al acto también estuvieron la mayoría de los precandidatos, con un nombre muy presente en sus declaraciones: la figura del director deportivo Deco. Víctor Font, que hace unos días dijo que estudiaría otras opciones si salía presidente, apuntó: "Si a Flick le gusta lo que tiene, con lo que le vamos a ofrecer, va a flipar".

"A Hansi le daremos estabilidad no improvisación", continuó. "No perderemos a Iñigo en verano y ficharemos a Cancelo luego en invierno".

También Xavier Vilajoana se refirió a la posición de Deco: "Analizamos todo. Flick tiene contrato y con Deco igual que con el resto hablaremos".

Marc Ciria, por su parte, se centró más en el plan económico: "Necesitamos que el 16 de marzo Rafa Yuste dé un paso a un lado y nos deje ejecutar el plan económico".

El primer día de Yuste

Después de la dimisión presentada este mismo lunes por Joan Laporta en la junta directiva del Barça, Rafa Yuste se convirtió a todos los efectos en presidente en funciones de la entidad catalana. En cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona, Laporta dimitió como máximo mandatario del club blaugrana para poder optar a la reelección y concurrir como candidato a las elecciones del 15 de marzo.

Yuste, hasta ahora vicepresidente primero y del área deportiva, sigue al frente de la nave junto a Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.