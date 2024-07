El presidente de la Real, tajante con Merino: "Si nos dice que negociemos con un club lo haremos"

El futuro de Mikel Merino sigue abierto. El mediocampista, que tiene una propuesta del Arsenal e interesa al Barça, apunta a una salida de la Real Sociedad este verano.

Así se desprende de las palabras del presidente club, Jokin Aperribay, que se ha referido a la situación del mediocampista durante la presentación de Javi López.

"Creo que Mikel ha sido muy sincero con la Real. Tiene una oferta de renovación desde hace un año y si no ha renovado es porque no quería decirle a la afición de la Real me quedo para luego irme, y creo que eso habla bien de él", ha empezado diciendo.

"A mí me gustaría que no se fuese, a todos nos gustaría, pero, si nos dice que alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa la acepta y quiere que negociemos, lo haremos. Sabemos que las tiene, además las conocemos. Pero en este momento seguimos con la esperanza de que Mikel Merino siga en la Real", apuntó.

No pierde la esperanza

Una declaración donde al presidente de la Real se le entiende todo, aunque insista en su deseo de seguir viendo en el club a Merino. "Nos gustaría que fuese su decisión pero, si no lo es, intentaremos negociar su mejor salida de la Real".

Merino es una de las opciones que más gustan al Barça para el mediocampo. El futbolista encajaría muy bien en el habitual doble pivote de Flick, aunque para que llegue debería haber alguna salida. Siendo De Jong, una de las opciones.