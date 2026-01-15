El presidente racinguista confía en dar la sorpresa ante el Barça: "Son once contra once"

En la Copa del Rey las sorpresas están al orden del día, en los últimos años equipos de divisiones inferiores como Alcoyano o Cornellá han eliminado a Real Madrid y Atlético de Madrid respectivamente, por enumerar solo algunos de los ejemplos más recientes. Incluso, hace algunos años más, el Alcorcón eliminó al conjunto madridista a doble partido, así como antes equipos como la Unión Deportiva Atlético Gramenet eliminaron al Barça a inicios de los 2000.

De hecho, no hay que irse muy lejos para encontrar el último 'campanazo', ya que en el día de ayer el Madrid de Álvaro Arbeloa, quien comienza de la peor manera su etapa en el banquillo blanco, cayó eliminado a manos del Albacete, tras perder por 3-2 con un gol en el descuento.

Desolación en los jugadores madridistas en Albacete / AP

De esta manera, el FC Barcelona sabe que, en caso de no dar el 100%, el Racing de Santander podría acabar esta noche con sus esperanzas de revalidar el título copero, mientras que desde el conjunto racinguista la ilusión por eliminar a los entrenados por Hansi Flick se mantiene intacta.

"Claro que me imagino un Santanderazo"

Antes de la tradicional comida de directivas entre la expedición azulgrana y los directivos del Racing de Santander, el presidente del equipo local, Manolo Higuera, se ha mostrado ilusionado por la posibilidad de repetir la gesta que completó ayer el Albacete: "Claro que me imagino un Santanderazo. Cuando se sale a un campo de fútbol, son once contra once". Eso sí, matizó que "evidentemente, el Barcelona es un equipo impresionante. Para nosotros, es un día de fiesta y vamos a disfrutar".

Más allá de estas declaraciones, el máximo mandatario racinguista expuso que "el Racing se ha consolidado en Segunda y es una gran alegría recibir al Barcelona". Pese a la gran ilusión que supone la Copa del Rey y más al enfrentar a un rival de la entidad del Barça, Manolo Higuera quiso recalcar que "el encuentro del fin de semana ante Las Palmas es igual o más importante", ya que ahora mismo dicho enfrentamiento significa un juego entre primero y segundo de LaLiga Hypermotion, con el ascenso a Primera División en juego.

Por parte de la comitiva azulgrana, ni el presidente Joan Laporta, ni el vicepresidente Rafa Yuste, ni el directivo Josep Macià han querido hacer declaraciones sobre el enfrentamiento de esta noche ni sobre la debacle madridista, pese a la expectación.