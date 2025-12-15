El presidente de Osasuna 'estalla' por el gol anulado ante el Barça: "Que no nos perjudiquen"

El FC Barcelona vuelve a competir como en la temporada pasada, prueba de ello son las cinco victorias consecutivas que han servido para mantener con vida la posibilidad de entrar en el top-8 en la fase de liga de la UEFA Champions League y para recuperar el liderato en LaLiga.

No obstante, el último choque ante Osasuna se resolvió por un 2-0 que ha levantado algo de polémica, ya que con 1-0 el colegiado señaló una falta sobre Joan Garcia, que fue embestido por Catena en una acción que terminó con Herrando introduciendo el balón en la portería. Pese a que la infracción sobre Joan Garcia deja poco lugar a las dudas aun al tratarse de un choque involuntario, desde el conjunto rojillo interpretan que pudo haber un penalti previo de Koundé o Eric Garcia, y Luis Sabalza, presidente del equipo de Pamplona, ha comentado su perspectiva en la tradicional comida navideña de la directiva con los medios de comunicación.

La falta de Catena a Joan Garcia / Movistar

"Tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con esas decisiones arbitrales"

Haciendo referencia probablemente a la acción comentada, Sabalza expone su visión de lo sucedido y el trato arbitral recibido: "lo que tenemos que hacer es manifestar nuestro desacuerdo con esas decisiones arbitrales, pero tampoco vamos a ir a denunciar". Además, por si no había dejado suficientemente claro lo que opina, recalca que "la verdad es que hemos sido perjudicados", antes de concluir con una petición al colectivo arbitral: "no digo que nos beneficien, pero sí que no nos perjudiquen".

El presidente de Osasuna también ha tenido tiempo para repasar el momento actual de la institución que preside, "al club lo veo bien, en lo económico, en lo institucional y en lo deportivo, creo que está bien en los tres aspectos", cuenta antes de añadir que "hay temas que me preocupan, pero estoy viendo que hay solución, no son temas graves y tienen arreglo".

Sobre una posible destitución de su entrenador, reafirma su confianza en él: "En ningún momento hemos pensado en eso. Nada se le puede achacar al entrenador en cuanto a trabajo ni a dedicación. Hay que tener tranquilidad. Vamos a seguir hacia adelante y apoyando que es lo que necesitamos".

Alessio Lisci durante un partido / @Osasuna

Finalmente, aprovechó para repasar como está el tema de la ampliación de aforo de El Sadar: "Estamos trabajando para llevar el deseo de ampliación. Hay intercambio de opiniones y espero que lleguemos a un acuerdo. Lo que no entiendo es que digan que no hemos presentado nada. Lo que queremos es que vaya todo sobre ruedas. En la Asamblea no mentí, dije que no avanzábamos".