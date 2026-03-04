Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El presidente del Lille aparece en la Ciutat Esportiva

El dirigente del club francés, Olivier Létang, estuvo acompañado por el representante Andy Bara, conocido en el entorno azulgrana y con quien estuvo de visita en la Ciutat Esportiva

El presidente del Lille, Olivier Létang, en la Ciutat Esportiva junto al agente de Andy Bara

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El movimiento alrededor del Barça no se detiene ni siquiera en días de postpartido. Este miércoles, las cámaras de SPORT han 'cazado' al presidente del Lille LOSC, Olivier Létang, accediendo a las instalaciones del club azulgrana aprovechando que se encontraba en Barcelona por motivos de negocios.

El dirigente del club francés ha pasado parte de la mañana en la Ciutat Esportiva, donde ha podido charlar de manera informal con miembros de la estructura deportiva del Barça y conocer de cerca el funcionamiento del club. No ha sido una reunión formal ni estaba prevista ninguna negociación, sino una visita de carácter cordial como tantas otras que se producen en el mundo del fútbol.

El presidente del Lille, Olivier Létang, en la Ciutat Esportiva para verse con el club azulgrana y visitar las instalaciones.

Létang no ha llegado solo. Le ha acompañado el representante croata Andy Bara, un agente bien conocido en el entorno azulgrana. Bara ha participado en operaciones importantes para el Barça en los últimos años, como las incorporaciones de Dani Olmo o Joan García, y mantiene una buena relación con Deco.

Durante su estancia, ambos han podido observar parte de la actividad del primer equipo y conocer de primera mano algunos aspectos de la metodología de trabajo del club. Este tipo de visitas son habituales entre dirigentes, agentes y técnicos, especialmente cuando coinciden en una misma ciudad.

En redes sociales, algunos aficionados han especulado con la posibilidad de que la visita estuviera relacionada con algún movimiento de mercado. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, no existe ninguna negociación abierta entre el Barça y el Lille en estos momentos.

El conjunto francés atraviesa además un buen momento deportivo. El Lille es actualmente quinto en la Ligue 1, con 40 puntos en 24 partidos, y se mantiene en plena lucha por las posiciones europeas bajo la dirección de Paulo Fonseca. El equipo está firmando una temporada sólida y aspira a cerrar el curso entre los puestos que dan acceso a competiciones continentales.

