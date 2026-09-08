El presidente del Inter: "Lautaro evitó cualquier negociación con el Barça"

Lautaro Martínez no quiso escuchar al Barça. Giuseppe Marotta, presidente del Inter, desveló que el delantero argentino evitó cualquier posibilidad de negociar con el conjunto azulgrana y destacó el compromiso del capitán con el club italiano.

El dirigente nerazzurro habló en la previa del duelo de Champions ante el Real Madrid, en la que los interistas perdieron 2-1, y volvió a referirse al interés que el Barça mostró por Lautaro. Según explicó, hubo un contacto entre ambos clubes, pero la actitud del futbolista fue determinante para que la operación no llegara a avanzar.

“Evitó cualquier tipo de negociación con el Barcelona”

Marotta fue especialmente claro al hablar del papel de Lautaro. “Su comportamiento fue ejemplar. Ha manifestado un grandísimo sentido de pertenencia para evitar cualquier tipo de negociación con el Barcelona.”, explicó el presidente del Inter ante los micrófonos de Sky Sport Italia.

El dirigente confirmó así que el interés del Barça era real y que las dos entidades llegaron a tener un contacto, aunque nunca se dieron las condiciones para entrar en una negociación formal: “Los dos equipos tuvimos un enfrentamiento, pero no existían mínimamente las condiciones para abrir una negociación. Lautaro representa la historia presente y futura de nuestro club. Para intentar ganar hay que tener también jugadores como él", añadió Marotta, que considera al argentino una pieza imprescindible para el presente y el futuro del proyecto interista.

Marotta, presidente del Inter / RICCARDO ANTIMIANI

El Barça lo quiso como alternativa a Julián

El interés azulgrana por Lautaro se produjo durante el verano, cuando el Barça buscaba una alternativa de primer nivel para reforzar su delantera. El argentino apareció entre las opciones que manejaba la entidad, pero su situación contractual y, sobre todo, su voluntad de continuar en Milán hicieron que la operación no avanzara.

Marotta ya había reconocido días atrás que el Barça había preguntado por su capitán y que la respuesta del Inter había sido “muy decidida”. El propio Lautaro, según explicó entonces el presidente, había trasladado al club su intención de continuar. Ahora, el dirigente ha añadido un nuevo detalle al relato: el delantero evitó cualquier tipo de negociación con el Barça, una actitud que el Inter interpreta como una muestra inequívoca de fidelidad al club y por la que el Barça acabó yendo a por Gabriel Jesús en su lugar.