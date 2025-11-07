El presidente que fichó a Kubala y abrió el Barça a los socios

Es uno de los mejores presidentes de la historia del Barça. Agustí Montal Galobart fue el primer máximo mandatario blaugrana de la posguerra que no fue escogido por las autoridades franquistas. El anterior presidente a Montal Galobart fue Josep Vendrell. Vendrell (presidente del Barça entre 1943 y 1946) había sido un coronel del ejército alistado al bando franquista que fue posteriormente delegado de orden público en Catalunya.

Agustí Montal Galobart fue directivo en la etapa de Vendrell y colaboró en una moción interna para cambiar al máximo mandatario del club. Por primera vez desde 1939, la elección del presidente del Barça fue interna y no a dedo por el régimen.

Para que llegasen elecciones democráticas todavía tendrían que pasar muchos años pero Montal puso las bases para recuperar las esencias perdidas del club. Con él se creó la primera asamblea de socios compromisarios de la historia del club dando un paso importante para acercar a los socios a los órganos de poder del club.

Agustí Montal Galobart dejó un gran legado / Edecasa

Hay detalles que son significativos del talante abierto de Montal que recuperó el busto de bronce de Joan Gamper en el anteplaco del campo de Les Corts y rehabilitó también el nombre de la calle dedicada al fundador del Barça que había sido remplazada por el régimen.

Agustí Montal Galobart fue el primer presidente de una serie de máximos mandatarios blaugranas ligados al mundo del textil. La frase 'ens passem el porró' se alargó hasta la presidencia de su hijo Agustí Montal Costa (1969-77). En todo este período, los presidentes del Barça fueron destacados miembros de la burguesía catalana que trabajaban como empresarios del textil.

Una imagen del viejo campo de Les Corts durante las Bodas de Oro del FC Barcelona, en noviembre de 1949 / ANTONI CAMPAÑÀ

Montal Galobart presidió el Barça (1946-52) en una etapa de crecimiento del club barcelonista en el que el desarrollo deportivo y social impulsó el debate sobre si había que construir un nuevo estadio.

Montal siempre se mostró partidario de ampliar hasta el límite Les Corts y no emprender la aventura del nuevo campo altertando del peligro económico de esta iniciativa. Este dilema fue consultado a los socios que se decantaron por la construcción de un nuevo estadio. Agustí Montal Galobart firmó la opción de compra de los terrenos cercanos a la Maternidad en los que se acabaría construyendo el Camp Nou.

Imagen de la Copa Latina del año 1952 / Archivo

Otro acierto indudable de Agustí Montal sénior fue la organización de las fiestas del 50 aniversario de la historia del club. La presencia del expresidente Witty y una serie de partidos amistosos de prestigio le dieron brillo a las bodas de plata del club.

En lo deportivo, Montal Galobart tuvo el acierto de delegar en Josep Samitier las principales decisiones en este ámbito. 'Sami' pasó de ser el entrenador a ejercer como secretario técnico. El 'home llagosta'escogió a Enrique Fernández como entrenador y con el uruguayo el Barça conquistó dos ligas consecutivas. En los fichajes Samitier demostró su ojo clínico y capacidad negociadora logrando la incorporación de Laszi Kubala.

Kubala y Ferdinand Daucik, en el año 1951 / Archivo

El Barça presidido por Agustí Montal Galobart supo sortear los problemas burocráticos y concretar un fichaje histórico. Con el húngaro llegó también su cuñado Ferdinand Daucik que se reveló como un magnífico entrenador.

El célebre Barça de les Cinc Copes llegó con Agustí Montal de presidente, Josep Samitier de secretario técnico, Ferdinand Daucik como entrenador y Laszi Kubala como gran estrella en el campo.

Agustí Montal organizó las Bodas de plata del Barça / Archivo

El 8 de Abril de 1964 murió Agustí Montal Galobart y en la Revista Barça le dedicaron encendidos elogios: "Su presidencia fue paternal, prudente y llena de ese 'bon seny' característico de nuestra región".

Esta publicación sorteaba la censura de la época aunque el lenguaje con el que se describía a Agustí Montal retrataba un estilo propio de aquellos tiempos: "Montal destacaba por una caballerosidad sin tacha, un equilibrio ponderado en toda su acción, un sentido envidiable de como llevar un club y un barcelonismo ejemplar".

El legado de Montal tuvo continuidad con la presidencia de su hijo Agustí Montal Costa que presidió el club blaugrana entre 1969 y 1977.

Agustí Montal costa observa el retrato de su padre / Archivo

Si Montal Galobart fichó a Kubala su hijo logró la contratación de Johan Cruyff. En lo social si Agustí Montal padre fue el presidente de las bodas de plata del club, su hijo fue el máximo mandatario en el 75 aniversario del Barça.

El líder de la plataforma 'Som un Clam' Joan Camprubí es el nieto de Agustí Montal Costa y bisnieto de Agustí Montal Galobart. La hermana de Joan Camprubí, Mercè, murió en un accidente de helicóptero en Nueva York en el que perdieron su vida su pareja Agustín Escobar y sus tres hijos.

La influencia de la familia Montal en la historia del Barça es indudable con dos presidentes que ficharon a dos de los grandes mitos del barcelonismo y fueron determinantes para dotar al club de las herramientas necesarias para democratizar el club.