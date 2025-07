El presidente del CSD sale en defensa de la fiesta de Lamine: "No hay que dramatizar"

La fiesta de Lamine Yamal ha sido uno de los temas más comentados en España en esta última semana. Incluso llegando hasta el Gobierno que pidió investigar lo ocurrido tras la denuncia de la presidente de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas (ADEE). En el escrito, la ADEE denunciaba al jugador por contratar personas con enanismo par entretenimiento en su fiesta.

Palabras que han llegado hasta José Manuel Uribes, el presidente del CSD, que se ha pronunciado al respecto y ha defendido al jugador del FC Barcelona.

"Tenemos que seguir trabajando eso, también sin dramatizar en exceso ni estigmatizar a nadie, tampoco al jugador. Pensemos que Lamine es un chico muy joven, tenemos que hacer un esfuerzo educativo y formativo. Por esa vía seguro que se avanza más", afirmó.

Uribes tiene claro que los deportistas tienen que ser un ejemplo y trasmitir buenos valores a la sociedad: "La libertad tiene que conciliarse bien con el respeto a los demás, sobre todo con los colectivos de especial vulnerabilidad. Creo que el Gobierno ha estado atento a eso. También el mensaje que proyectar en los deportistas, tienen que ser un mensaje positivo. El deporte va de la mano de los valores y de la idea del respeto".

El Consejo Superior de Deportes no fue el único en pronunciarse sobre el tema. Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación de Futbol Español, tiro balones fuera cuando se le pregunto: "Tengo máximo respeto sobre Lamine, cumplió 18 años. No sé lo que pudo haber acontecido, otras personas tendrán que valorar eso. Ya saben la importancia de este jugador para el Barça y la selección. Desconozco lo que ha podido pasar, he leído muy poco".

El pasado lunes, uno de los protagonistas que acudió a la fiesta respondió a las críticas de la ADEE defendiendo su trabajo: “La Asociación nos está humillando públicamente”. “Somos trabajadores autónomos, contratados de forma legal y sujetos a un contrato de confidencialidad. Ofrecemos un servicio de animación como cualquier otro, y lo hacemos con dignidad”, dijo.

Tras la celebración el jugador se presentó sin problemas y totalmente a tiempo al reconocimiento médico del club azulgrana previo al inicio de la pretemporada. Lamine Yamal arrancará un nuevo curso seguramente con el '10' a la espalda y siendo la esperanza de todo el barcelonismo.