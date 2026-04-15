El presidente del Barça, Joan Laporta, estalla contra el arbitraje: "Es una vergüenza, es intolerable"

Joan Laporta, presidente electo del Barça, está muy enfadado con los arbitrajes recibidos por el equipo azulgrana, tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Tras la eliminación europea del conjunto de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid, con una expulsión de un jugador del Barça en cada partido, Laporta ha decidido dejar de ser presidente electo para ser presidente en toda regla y expresar su malestar. Así lo ha hecho en su visita a las pistas del Real Club de Tenis Barcelona para presenciar algún partido del Trofeo Conde de Godó de Tenis.

"Quiero felicitar al Atlético de Madrid por el pase a semifinales pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla porque Giuliano no tenía la pelota controlada. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar por una roja que nos perjudicó mucho", ha explicado Laporta.

El presidente electo ha enumerado una serie de acciones por las que el Barça se siente perjudicado. "Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta más de lo mismo. Koundé podía llegar perfectamente a la pelota, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar otra vez. El gol de Ferran era gol clarísimo porque Gavi chuta a portería, le viene de rebote. Si tiene que pitar algo es penalti. Hay también un penalti clamoroso a Olmo, la agresión a Fermín es intolerable. Le han abierto la parte del labio. Ni tarjeta. En cambio, sí se la enseñó a Gavi por el salto. No es admisible", ha dicho un muy enfadado Laporta.

También ha confirmado que el club estudia presentar otra queja formal ante la UEFA como ya hizo tras el partido de ida. "Presentamos una queja y nos dijeron que no era admisible, pediremos más explicaciones me dicen desde el club. El presidente Yuste me ha comentado que volveremos a hacer una queja porque no es admisible lo que nos hicieron ayer otra vez", ha dicho Laporta.

El presidente electo del Barça fue también se mostró contundente con los que dicen que el Barça está siendo beneficiado por los arbitrajes en la Liga y que siempre tienen el nombre de Negreira en la boca. "Los que digan esto son unos sinvergüenzas. Esto es de sinvergüenza. Quien diga que los árbitros favorecen al Barça solo tiene que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza. Esto no se lo cree nadie", ha acabado un enérgico Laporta.