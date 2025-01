El presidente del Athletic habla de "esperpento" y Deco le responde tajante

Tensión en la previa de la semifinal de la Supercopa de España entre Athletic y Barça. Tanto Jon Uriarte, presidente del Athletic, como Deco, director deportivo del Barça, han hablado sobre la decisión del CSD de otorgar la cautelar en los casos de Dani Olmo y Pau Víctor, y ambos han hablado con contundencia.

El primero en valorar la situación ha sido Uriarte, que no se ha callado nada en el micrófono de Movistar+: "Por lo que he leído es una medida provisional tomada por un órgano político y ahora son LaLiga y la RFEF con sus alegaciones las que tendrán que defender la decisión que tomaron", empezó diciendo el presidente del equipo rojiblanco.

"Si saco una conclusión es que llevamos ocho días del nuevo año y estamos viendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide un esfuerzo por crecer, también hacer esfuerzos como venir aquí a un país lejos de nuestros aficionados a disputar estos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede dar una situación así porque viene muy mal para el fútbol español", declaró Uriarte.

La respuesta de Deco

La contestación a las palabras de Uriarte no ha tardado en llegar y ha sido Deco, director deportivo del Barça, el encargado de tomar la palabra, aunque primero ha valorado positivamente la decisión del CSD: "Estoy contento por los jugadores, han sido días difíciles porque los dos quieren jugar y han viajado para esto. Estamos satisfechos y contentos porque nos han dado la razón y eso es lo importante".

Después, el portugués ha contestado con rotundidad al presidente del Athletic: "Él tiene que preocuparse de él, cada club tiene sus problemas y sus dificultades. Desde el club se están intentando hacer las cosas lo mejor posible. La razón o no es un tema de justicia y si al final nos dan la razón de momento es por algo".

Deco también ha hablado de las palabras de Raphinha, reafirmando la unión en el club: "Son temas que los jugadores no dominan: cautelares, inscripción, fair play... No es algo que dominen. Están un poco perdidos con las noticias. Se exageran, se dicen muchas cosas y es normal que cuando afecta a un compañero que no puede jugar ellos lo noten. Creo que estábamos unidos antes de la decisión, que los jugadores estaban por el partido y por sus compañeros, y ahora aún más, porque si se hace un gran partido y se les dedica podemos estar en la final y además contar con ellos".

"Lamine, en su poca edad, se está convirtiendo en un jugador importante con el Barça y en la selección. Siempre es bueno contar con él. LaLiga es distinta, empezamos bien y tuvimos partidos en casa en los que no debimos perder puntos, pero así es el fútbol. Esta Supercopa es importante para demostrar que queremos hacer cosas grandes esta temporada y queremos ganar este título", concluyó.