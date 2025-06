El presidente del Athletic carga contra el Barça y Masip

Siguen las malas relaciones entre el FC Barcelona y el Athletic y el cruce de declaraciones entre representantes de ambos clubes. Enric Masip, asesor del presidente azulgrana, Joan Laporta, y miembro del área deportiva de la entidad, criticó con dureza el ambiente con el que San Mamés recibió al equipo de Hansi Flick en el último partido de Liga y también la actitud de Jon Uriarte, presidente del club vasco.

Tanto Masip como el Barça han recibido respuesta por parte de Uriarte en una rueda de prensa en la que el presidente del Athletic ha hecho balance de la temporada de los suyos. Con su respuesta, se hace evidente que las relaciones entre ambos clubes son más que malas. Para empezar, ha querido aclarar las acusaciones de Masip en lo que se refiere a no haber felicitado a Laporta por el título de Liga ganado por el Barça.

"Es cierto, habitualmente te citas con la directiva rival con una hora de antelación al inicio del partido. Laporta llegó unos veinte minutos antes. El presidente local tiene un orden de tareas y está muy ocupado. El directivo visitante no tiene mucho que hacer y es quien suele tomar la iniciativa. Efectivamente, él tampoco vino a saludarme, no me sentí herido ni me hizo mucho daño", ha explicado Uriarte, que ha seguido su explicación aclarando que habló con Laporta al final del choque. "En el descanso no lo hice. Al final le di la mano y la enhorabuena, una forma de felicitación. No obtuve respuesta. Lo mismo hice con el vicepresidente y él sí me dio las gracias. Yo tampoco recibí ninguna felicitación por la Champions".

El pasillo y Negreira

Masip criticó la pitada que recibió el Barça cuando los jugadores del Athletic le hicieron el pasillo de honor como campeón de Liga, argumentando que la decisión de hacerlo fue cosa de Ernesto Valverde y los jugadores. "Dice que se había decidido abajo, en referencia a los jugadores y cuerpo técnico. Denota ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas. No es algo que se improvise, se decidió por parte de nuestro equipo de protocolo y se comentó con el Barcelona y LaLiga, seis días antes lo sabían y lo aceptaron, no sé ni cómo calificarlo. Cada uno con sus actos refleja lo que es. No quiero avivar la polémica. A todo se le puede dar la vuelta, se puede decir lo mismo e incluso peor de ellos”.

Pasillo en San Mamés / x

El presidente del Athletic, para justificar la actitud de su afición hacia el Barça, ha aludido hasta a Negreira. "Masip habla de animadversión, es más bien hartazgo de lo que recibimos, que parecen cosas raras y luego no sucede nada, la gente quiere claridad. Se habla de pagos a Negreira y la gente no sabe cómo está ese tema, los problemas para inscribir jugadores, las palancas... Cosas raras a los que no estamos acostumbrados".

Y ha seguido hablando del intento del Barça por fichar a Nico Williams. "Se llevaron libre a Iñigo Martínez y el año pasado hay rumores por Nico. A la gente le acaba cansando y el reflejo de eso es lo que se vio en San Mamés. A nosotros nos gritan ”putos vascos”.