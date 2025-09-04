La presidenta de Limak, "emocionada" en su visita el Spotify Camp Nou

Las obras del Spotify Camp Nou avanzan a un ritmo vertiginoso. La zona de Gol Sud y Tribuna, correspondiente a la fase 1A, ya está prácticamente lista y los accesos están despejados. Ahora falta que el club obtenga de una vez por todas el Certificado de Final de Obra y la posterior aprobación del Ayuntamiento de Barcelona para que 27.000 espectadores puedan entrar al recinto. Parece complicado que los trámites lleguen a buen puerto para el 14 de septiembre dado el poco margen de tiempo, pero una visita este jueves invita al optimismo.

La presidenta de la constructora turca, Limak, encargada de llevar a cabo la gigantesca obra, acudió este jueves al Camp Nou. Fue la propia Ebru Özdemir quien desveló su presencia en Barcelona, pues publicó varias fotografías en sus redes sociales junto a Resit Yildiz, Director del Proyecto del estadio, en el templo culer.

La empresaria quiso bajar al terreno de juego para oler el césped, que en estos días está recibiendo la inyección de fibras sintéticas. Allí fue donde subió una 'storie' en Instagram preguntando "¿Jugamos?". En la siguiente imagen, se mostró sentada en los banquillos, que ya están listos para el uso de los jugadores del equipo de Flick. "Asientos de Champions", dijo Ebru Özdemir. En otra puso: "El mejor equipo constructor para el mejor equipo" y en la última instántanea, desde el final de la primera gradería, la presidenta de Limak escribió "emocionada".

La presidenta Limak en el Spotify Camp Nou. / @ebruozdemir

Estas palabras muestran el orgullo de la empresaria turca por la obra reliazada por Limak. Ahora bien, también pretenden poner de manifiesto el buen estado del Camp Nou de cara a la obtención de la licencia para poder jugar el próximo 14 de septiembre ante el Valencia. Así pues, Özdemir quiso mandar un mensaje de optimismo.

La presidenta Limak en el Spotify Camp Nou. / @ebruozdemir

Las visitas por parte de los dirigentes de Limak al templo azulgrana han sido constantes. Precisamente, en el mes de abril fue el padre de Ebru, Nihat Özdemir, presidente de Limak Holding y fundador de la compañía, se vio con Laporta en el Camp Nou y realizaron un seguimiento de las obras.