Salvador Illa se pronuncia sobre el fichaje de Joan Garcia por el Barça

El presidente de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa se refiriró a la inminente salida de Joan Garcia del RCD Espanyol para fichar por el FC Barcelona.

Salvador Illa, reconocido seguidor blanquiazul, ofreció una entrevista al programa 'El Món a RAC1' dirigido y presentado por Jordi Basté.

Durante su larga intervención, el President de la Generalitat abordó todos los asuntos de actualidad sobre la situación política, social y económica respecto a Catalunya, España y el mundo y dejó claro incluso que no solo está dispuesto a apurar la legislatura actual, sino que además confía en seguir al frente de la Generalitat, si mantiene la confianza de los catalanes, cuando al final del actual ciclo toque convocar nuevas elecciones al parlament.

Sin embargo, fue especialmente diplomático -una de sus principales características- cuando le preguntaron por un tema delicado para algunos, la inminente marcha de Joan Garcia, un futbolista sin duda decisivo en la salvación de categoría del Espanyol esta temporada, al eterno rival, el FC Barcelona.

"¿Alta traición?"

Jordi Basté se guardó el tema como última cuestión de la entrevista y avisó a Salvador Illa que era inevitable realizársela, sabiendo que es un deportista practicante y, sobre todo, un ferviente seguidor perico.

"¿Alta traición que Joan Garcia fiche por el Barça?", le preguntaron. "No lo calificaría así", contestó el President, quien pese a todo reconoció que "me hubiera gustado que no se hubiera ido" del Espanyol. "El mundo del deporte de élite es así", concedió Salvador Illa quien pese a todo, concluyó: "Prefiero que vaya a un equipo catalán" si deja el RCDE Stadium.